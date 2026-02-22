Khánh Hòa đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch dịp tết

Ngày 22-2, lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, lượng khách quốc tế và khách nội địa đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 ngày nghỉ lễ (từ 15-2 đến 21-2-2026, tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), tổng lượng khách đến Khánh Hòa đạt hơn 1,05 triệu lượt, tăng hơn 112% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách lưu trú khoảng 320.000 lượt (gồm 120.000 lượt khách quốc tế), khách tham quan 735.000 lượt. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 83,11%, tập trung cao điểm từ mùng 2 đến mùng 5 Tết; nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng lấp kín phòng trong thời gian này. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.200 tỷ đồng.

Du khách tại Làng nghề Nha Trang Xưa (phường Nam Nha Trang). Ảnh: HIẾU GIANG

Khách du lịch chủ yếu tập trung tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, khu vực trung tâm và các khu nghỉ dưỡng khép kín trên đảo, với công suất trên 80%. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong dịp tết được giữ vững; các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm.

Trong thời gian từ 16-2 đến 21-2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh ghi nhận 774 lượt chuyến bay cất hạ cánh, tăng khoảng 10% so với tuần bay hiện tại, gồm 497 chuyến quốc tế và 277 chuyến nội địa, phục vụ khoảng 142.720 lượt hành khách.

Du khách chụp hình với cá ngựa tình yêu tại trung tâm Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, các cơ sở lưu trú 4-5 sao và điểm du lịch chủ động trang trí, tổ chức nhiều hoạt động như gala giao thừa, gói bánh tét, buffet đón năm mới, múa lân, lì xì đầu năm, ông đồ tặng chữ, chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian, rút thăm trúng thưởng… giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam đến du khách.

Sở VH-TT-DL tỉnh cũng phối hợp tổ chức Cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đặc khu Trường Sa; tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 7 điểm phục vụ người dân và du khách.

Bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng, các điểm di tích, danh thắng tiếp tục thu hút đông đảo du khách. Tại Tháp Pô Klong Garai, Tháp Bà Pô Nagar, danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn tín ngưỡng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, làm gốm, dệt thổ cẩm, trầm hương… Qua đó, từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, Tháp Bà Pô Nagar đã đón 49.131 lượt khách; Tháp Pô Klong Garai 5.538 lượt; Hòn Chồng – Hòn Đỏ 11.684 lượt.

HIẾU GIANG