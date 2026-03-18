TPHCM: Hơn 5.000 học sinh lớp 9 thi học sinh giỏi cấp thành phố

Sáng 18-3, 5.278 học sinh lớp 9 đang theo học tại các trường THCS trên địa bàn TPHCM tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026. Đây là kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố đầu tiên dành cho học sinh lớp 9 sau sắp xếp địa giới hành chính nhà nước.

Thí sinh trao đổi trước giờ thi tại điểm thi THCS-THPT Trần Đại Nghĩa

Năm nay, kỳ thi được tổ chức ở 7 điểm thi gồm: Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường Diên Hồng), Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa), Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn), Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán), Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định), Trường THPT Võ Minh Đức (phường Thủ Dầu Một), THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Phước Thắng).

Thí sinh xem danh sách phòng thi tại điểm thi THCS-THPT Trần Đại Nghĩa

Nội dung bài thi là Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh.

Hình thức thi là tự luận đối với các môn Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, Công nghệ (định hướng công nghiệp), Công nghệ (định hướng nông nghiệp).

Đối với môn Tin học thi lập trình trên máy tính ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Thời gian làm bài các môn thi là 120 phút.

Điểm thi Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) tổ chức thi các môn Toán, Lịch sử, Địa lý



Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, kỳ thi xếp giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba) theo từng môn thi. Tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi gồm: 5% giải Nhất, 20% giải Nhì, 35% giải ba trên tổng số học sinh dự thi của mỗi môn.

THU TÂM