Ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học”

Kế hoạch gắn phong trào thi đua với các sự kiện chính trị trọng đại như chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026); kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2026).

Việc phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm nhằm tăng tốc, bứt phá tiến độ các dự án xây dựng phòng học. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, bảo đảm hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học trước ngày 5-9.

Dự kiến lễ phát động được tổ chức lúc 7 giờ 30 phút ngày 15-5, tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (Hương lộ 3, khu phố 33, phường Bình Hưng Hòa). UBND TPHCM yêu cầu tổ chức lễ phát động ngắn gọn, trang trọng, thiết thực nhưng tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ; kết hợp chặt chẽ giữa phát động thi đua với ký cam kết trách nhiệm thực hiện tiến độ và bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

ĐÔNG SƠN