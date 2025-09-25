TPHCM: Khắc phục bất ổn về nhân sự của các trung tâm ngoại ngữ, tin học

Sáng 25-9, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2024-2025, mạng lưới các trung tâm ngoại ngữ, tin học phát triển mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng đào tạo.

Tính đến tháng 8-2025, toàn thành phố có 1.961 trung tâm ngoại ngữ, tin học, trong đó có 158 trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài, 1.803 trung tâm có vốn đầu tư trong nước.

Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là các trung tâm hoạt động tại địa điểm thuê ngắn hạn, khó đầu tư dài hạn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Do đó, phần lớn trung tâm phát triển mô hình đào tạo quy mô nhỏ và vừa.

Đại diện các trung tâm ngoại ngữ, tin học chăm chú lắng nghe chỉ đạo của lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM

Cùng với đó, công tác tuyển dụng giáo viên nước ngoài đang gặp nhiều khó khăn do quy trình hoàn tất hồ sơ pháp lý và cấp phép lao động kéo dài.

Nhìn chung, nhân sự tại các trung tâm chưa ổn định cả về số lượng lẫn chất lượng. Tại một số trung tâm, chủ đầu tư kiêm nhiệm vai trò giám đốc, phụ trách chương trình và trực tiếp giảng dạy, gây ảnh hưởng hiệu quả quản lý và chất lượng giảng dạy.

Theo ông Phạm Phương Bình, Phó Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên - nghề nghiệp và đại học (Sở GD-ĐT TPHCM), trong năm học 2025-2026, các trung tâm cần tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp, học liệu; tích hợp kỹ năng số, đổi mới sáng tạo vào chương trình giảng dạy; kết hợp các hình thức dạy học trực tuyến và trực tiếp.

“Một trong những biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy là tăng cường liên kết đào tạo, giao lưu, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời nghiên cứu chuyển giao, phát triển chương trình đào tạo. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn ngành đang nỗ lực đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần tăng cường sự phối hợp giữa trung tâm ngoại ngữ với các trường công lập để hỗ trợ, chia sẻ nguồn giáo viên bản ngữ”, ông Phạm Phương Bình nêu ý kiến.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, hiện nay nhiều trung tâm ngoại ngữ, tin học sử dụng mạng xã hội như một kênh thông tin chính thức của đơn vị.

Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định, mạng xã hội chỉ là một trong các kênh truyền thông quảng bá hoạt động của đơn vị. Tất cả trung tâm ngoại ngữ, tin học phải xây dựng trang thông tin điện tử để công khai thông tin đúng quy định.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Trương Hải Thanh yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học tập trung quan tâm công tác nhân sự

Ở góc độ quản lý, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Trương Hải Thanh yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trong đó, một trong những vấn đề quan trọng nhất là quan tâm công tác nhân sự, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng dạy, tăng cường quản lý giáo viên nước ngoài theo đúng quy định.

THU TÂM