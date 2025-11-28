TPHCM khánh thành hệ thống chiếu sáng kiến trúc các công trình bảo tồn

Chiều tối 28-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM đã khánh thành và đưa vào vận hành dự án chiếu sáng kiến trúc cho 6 công trình bảo tồn gồm: Cột cờ Thủ Ngữ, Cầu Mống, Nhà Thiếu nhi thành phố, Chợ Bến Thành, Bảo tàng TPHCM và Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Các công trình hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 tháng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật Bảo tàng TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Dự án có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2023–2025. Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng mới nhằm nâng cấp cảnh quan đêm, tôn vinh giá trị lịch sử – văn hóa của các di tích và tạo thêm điểm nhấn du lịch cho khu vực trung tâm.

Hệ thống chiếu sáng Cầu Mống gồm 414 bộ đèn LED mỹ thuật, 200m LED dây, 12 trụ đèn trang trí. Hệ thống chiếu sáng Nhà Thiếu nhi thành phố gồm 550 bộ đèn LED, 362m LED dây, 64 trụ đèn trang trí. Hệ thống chiếu sáng Bảo tàng TPHCM gồm 346 bộ đèn LED, 10m LED dây, 9 trụ đèn trang trí...

Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật Nhà Thiếu nhi thành phố. Ảnh: QUỐC HÙNG

Khởi công từ ngày 12-6-2025 với thời gian thi công dự kiến 210 ngày, toàn bộ phần lắp đặt chiếu sáng đã hoàn tất trước ngày 8-11-2025. Tiến độ vượt kế hoạch đạt được nhờ sự nỗ lực của nhà thầu và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quản lý di sản.

Theo Ban Quản lý dự án, hệ thống chiếu sáng mới không chỉ nâng cao mỹ quan đô thị, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng hấp dẫn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM đến du khách trong và ngoài nước. Các công trình sau khi được chiếu sáng trở thành điểm nhấn thu hút khách tham quan, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch – văn hóa tại khu vực trung tâm.

Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật Cầu Mống. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngay sau lễ khánh thành, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác nghiệm thu, báo cáo Sở Xây dựng và bàn giao cho các cơ quan chức năng quản lý, khai thác theo quy định.

Tin liên quan 50 tỷ đồng lắp đặt hệ thống chiếu sáng mỹ thuật các công trình bảo tồn

QUỐC HÙNG