Triều cường giữa tháng 11 ở TPHCM: Nhiều trạm vượt báo động 3

Đợt triều cường giữa tháng 11 tại TPHCM đang ở mức cao, cảnh báo nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông; đặc biệt nếu triều cao đi kèm mưa lớn có thể ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế – xã hội.

Theo Đài Khí tượng – Thủy văn Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, mực nước đỉnh triều vào lúc 7 giờ ngày 15-11 tại nhiều trạm quan trắc trên sông Sài Gòn dâng cao. Cụ thể: trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) đo được 1,61 m, vượt báo động 3 là 0,03 m; trạm Phú An 1,63 m (vượt 0,04 m); trạm Thủ Dầu Một 1,72 m (vượt 0,13 m).

Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước tiếp tục lên chậm nhưng vẫn ở cao: trạm Nhà Bè có thể đạt mức 1,65–1,72 m (cao hơn báo động 3 từ 0,05–0,12 m), trạm Thủ Dầu Một dự kiến lên tới 1,75–1,82 m (vượt báo động 3 khoảng 0,15–0,22 m).

Triều cường ở TPHCM ở mức cao. Ảnh: MINH HẢI

Để chủ động ứng phó, ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp – Môi trường TPHCM, đã yêu cầu UBND các xã, phường ven sông khẩn trương kiểm tra, gia cố đê bao, bờ kè, tránh tình trạng tràn đê bao, bờ ao, gây ngập cục bộ ảnh hưởng đến đời sống dân cư.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP phối hợp cùng Công ty Thoát nước đô thị, Công ty Quản lý thủy lợi, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP… và Công an TP (Phòng Cảnh sát PCCC) huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, đồng thời bố trí máy bơm di động để kịp thời xử lý các điểm ngập do triều cường gây ra.

Dự báo khu vực TPHCM sẽ có mưa lớn trong những ngày tới. Ảnh: MINH HẢI

Cũng theo Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, từ 3 đến 10 ngày tới, khu vực TPHCM sẽ có mưa lớn, gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng…

Nguyên nhân gây mưa lớn là do áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam và được tăng cường mạnh hơn vào ngày 17 đến 18-11. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển phía Nam. Từ ngày 16 đến 18-11, nhiễu động gió đông trên cao kết hợp với rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và tác động đến thời tiết khu vực TPHCM.

MINH HẢI