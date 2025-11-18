Sức sống từ những không gian xanh

Một thành phố phát triển không chỉ đo bằng những công trình lớn, mà bằng cách cộng đồng dân cư gìn giữ từng góc phố, từng mét đường. Ở TPHCM, sức sống xanh đang hiện lên từ những hẻm hoa, tuyến đường sạch đẹp, công viên… được tạo nên bởi bàn tay người dân cùng chính quyền địa phương.

Hẻm hoa tự quản số 153, đường Nguyễn Thị Minh Khai do người dân khu phố 27 trồng và chăm sóc, góp phần tô điểm bức tranh đô thị sáng, xanh, sạch đẹp

Sắc hoa từ những con hẻm nhỏ

Sáng đầu tuần, hẻm 153 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành rộn rã tiếng cười nói vui vẻ của người dân tham gia trồng, chăm sóc cây, hoa. Những khóm hoa khoe sắc tràn đầy sức sống là thành quả từ công trình “Hẻm hoa tự quản” số 153 đường Nguyễn Thị Minh Khai, do Ban Công tác Mặt trận khu phố 27, phường Bến Thành thực hiện.

Bà Tiêu Thị Xuân Đông (ngụ hẻm 153 đường Nguyễn Thị Minh Khai) chia sẻ, cây và hoa góp phần tô điểm, tạo nên bức tranh nhiều màu sắc cho địa bàn dân cư; tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con nhân dân khu phố. Qua đó, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo không gian sống trong lành và tăng cường tình làng nghĩa xóm ở khu dân cư.

Người dân khu phố 27, phường Bến Thành chăm sóc hẻm hoa

Bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Trưởng khu phố 27 cho biết, thực hiện công trình này, các hội, đoàn thể, nhân dân khu phố đã vận động nhà hảo tâm tài trợ cây giống cũng như tự bỏ kinh phí mua thêm đất, phân bón để trồng và chăm sóc “hẻm hoa”. Công trình tạo nên những mảng xanh tươi mát, tô điểm muôn sắc hoa rực rỡ, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần vào nếp sống văn minh đô thị tại địa bàn dân cư. Các loại cây kiểng, hoa, cây dược liệu với phong phú chủng loại như: Hoa lài, hoa mười giờ, hoa cẩm tú mai, cây lưỡi hổ, lá lốt, gừng, sả kim ngân… Hàng ngày, vào mỗi buổi sáng, các hộ gia đình thay nhau tưới nước, chăm bón phân cho cây, hoa.

Khu phố 27 còn triển khai công trình này tại các hẻm 25 đường Tôn Thất Tùng, 134, 138 và 152 đường Bùi Thị Xuân… Cùng với chăm sóc cây, hoa, bà con nhân dân khu phố còn duy trì đều đặn chương trình “15 phút mỗi sáng thứ bảy” ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường ở khắp các địa bàn dân cư.

Cũng như mô hình được thực hiện có hiệu quả tại khu phố 27, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Bến Thành cho biết, hưởng ứng phong trào xây dựng công trình “Thành phố đa sắc hoa”, phường Bến Thành đã chú trọng thực hiện có hiệu quả nhiều công trình ở khắp các địa bàn dân cư, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các doanh nghiệp, các trường học đóng cửa trên địa bàn phường.

Tùy đặc tính, tình hình thực tế tại mỗi địa bàn, phường sẽ lựa chọn thực hiện công việc phù hợp, thiết thực, như: Tuyến đường hoa kiểu mẫu; hẻm hoa tự quản; ban công nở hoa - sân nhà xanh; trường học xanh - thân thiện; công sở, văn phòng rực rỡ sắc hoa; cơ sở tôn giáo xanh, gắn kết cộng đồng; tường rào hoa - hàng rào xanh…

“Các công trình, phần việc hiệu quả này không chỉ góp phần tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, mà còn thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, yêu từng góc phố phường của của người dân thành phố mang tên Bác. Từ đó, biến suy nghĩ thành những hành động thiết thực, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng chung tay xây dựng TPHCM phát triển văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình”, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung nhận định.

Thêm tiện ích phục vụ người dân

Ghé công viên Bình Trưng (phường Bình Trưng, TPHCM) vào một buổi chiều muộn, chúng tôi thấy không khí khá nhộn nhịp khi đám trẻ nô đùa, người lớn tập thể dục. Nhà chị Nguyễn Thúy Anh (ngụ phường Bình Trưng) cách Công viên Bình Trưng khoảng 50m. Mỗi chiều đón con tan học, chị đều đưa các con ra công viên chơi khoảng 30 phút rồi mới về ăn cơm chiều.

Công viên Bình Trưng phường Bình Trưng, TPHCM

Chị Thúy Anh cho biết, trước đây, Công viên Bình Trưng là khu đất trống, bên trong cỏ dại mọc um tùm, xung quanh là rác và xà bần nên nhìn khu dân cư kém sáng sủa, trong khi thiết chế vui chơi của người dân trong khu vực đang thiếu. Vì vậy, khi địa phương đầu tư gần 4 tỷ đồng để xây dựng công viên trên khu đất rộng hơn 4.300m2, người dân rất phấn khởi.

Phường Long Trường cũng có công viên rộng gần 3.500m2 được xây dựng từ các khu đất trống trong khu dân cư.

Mảng xanh tại phường Long Trường TPHCM

Hai tuần một lần, những cư dân hai bên đường Phan Chu Trinh ở ấp 9, xã Phú Giáo (TPHCM) lại ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Đây là tuyến đường xanh- sạch - đẹp của địa phương.

Ông Phạm Văn Chất, Trưởng Ban Điều hành ấp 9, xã Phú Giáo cho biết, đường Phan Chu Trinh dài khoảng 400m, có 50 hộ dân sinh sống dọc hai bên đường. Các hộ dân tự nguyện tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, góp tiền mua camera để giữ gìn an ninh trật tự. Đến nay trên tuyến này đã gắn 7 camera giữ gìn an ninh trật tự. Xây dựng những tuyến đường xanh - sạch - đẹp với sự chung tay của người dân là chủ trương đúng đắn của các địa phương và được đồng tình ủng hộ.

Người dân và lãnh đạo phường An Phú tham gia trồng cây tạo mảng xanh cho đô thị

Với chủ trương này, xã Phú Giáo duy trì hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày thứ 7 văn minh”; hưởng ứng phong trào xây dựng mô hình “Thành phố muôn sắc hoa”… Kết quả, có 23/23 ấp đạt tiêu chuẩn khu dân cư “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản” năm 2025; đã phát động thực hiện mới 3 công trình “Phú Giáo muôn sắc hoa” với chiều dài 5,3km. Tổ chức ra quân “Ngày thứ bảy văn minh” phát cỏ, dọn dẹp vệ sinh, nạo vét mương thoát nước, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, trồng hoa trên các tuyến đường được 151 cuộc có hơn 3.842 lượt người tham gia.

Trong khi đó Ban công tác Mặt trận các ấp trên địa bàn xã Phú Giáo cũng đồng loạt ra quân làm mới và chỉnh trang 30 tuyến đường cờ Tổ quốc, tuyến đường hoa, tuyến đường camera an ninh, công trình thắp sáng văn minh, với tổng kinh phí 352 triệu đồng.

Người dân tham gia làm đẹp phố phường

Chủ trương xây dựng không gian sống sáng - xanh - sạch - đẹp của các địa phương luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân qua việc cùng chung tay đóng góp kinh phí, công sức để những con đường, góc phố trở nên khang trang hơn, sạch hơn.

Những ngày này, khi đi ngang khu vực cầu vượt Sóng Thần thuộc phường Dĩ An (TPHCM), không khó để nhận thấy chẳng còn cảnh rác thải dưới chân cầu. Đó là đổi thay từ sự chung sức của chính quyền và người dân địa phương.

Ông Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dĩ An cho biết, trước tình trạng xả rác bừa bãi dưới chân cầu, những khu vực công cộng, địa phương đã tổ chức các đợt ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan khu phố, tuyến đường, khu trọ.

Người dân tham gia làm đẹp phố phường

Song song đó phường Dĩ An cũng duy trì các mô hình như “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường hoa”, mô hình camera an ninh. Các mô hình này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường mà còn củng cố tình làng nghĩa xóm, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, các quy tắc ứng xử văn hóa trong cộng đồng dân cư, xây dựng các khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Cùng mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân, xã Đông Thạnh thực hiện nhiều tuyến hẻm “Văn minh – sạch – đẹp – an toàn”, gắn với việc ra quân “30 phút vì Thành phố xanh – sạch – đẹp”, tập trung dọn dẹp các điểm phát sinh rác trên địa bàn quản lý; thực hiện trồng và chăm sóc cây xanh, trồng hoa tại các tuyến hẻm; tổ chức tháo gỡ các loại hình quảng cáo, rao vặt trái phép dán trên cột điện, trụ đèn, cây xanh.

Người dân tham gia làm đẹp phố phường

Xã Đông Thạnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại gia đình và khu dân cư, thu dọn các vật phế thải, dụng cụ chứa nước. Xã cũng đã tổ chức chương trình trao tặng rau củ quả 0 đồng, trao tặng rau củ quả tươi ngon đến người dân.

Các loại rau củ quả được chia thành từng phần, trao tận tay người dân

Các loại rau củ quả này đã được hội viên, đoàn viên các đoàn thể chia thành từng phần, trao tận tay người dân, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

