TPHCM thực hiện đấu giá các khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 24-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu đất tại khu đô thị Thủ Thiêm, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đấu giá chi tiết để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến về chủ trương tổ chức đấu giá năm 2026 đối với các lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, những lô đất đã hoàn thiện kết nối giao thông xung quanh, lô đất đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất. Các lô đất được đưa ra bán đấu giá gồm: Lô đất 3-8, 3-9, 3-12 trong Khu chức năng số 3; Lô đất 7-1, 7-17 trong Khu chức năng số 7; Lô đất 1-12 trong Khu chức năng số 1; Lô đất 4-21 trong Khu chức năng số 4.

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, UBND phường An Khánh và Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với lô đất 1-20 để Sở NN-MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất có cơ sở đề xuất kế hoạch đấu giá theo quy định.

Sở Tài chính được giao lập danh mục kêu gọi đầu tư, thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với các lô đất thuộc Khu phức hợp thể thao, giải trí tại Khu chức năng số 2c và 3 lô đất (8-1, 8-2, 8-3) thuộc dự án Khu lâm viên sinh thái.

Ngoài ra, UBND TPHCM giao UBND phường An Khánh, Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và báo cáo đề xuất UBND TPHCM phương thức đầu tư đối với 2 lô đất (3-17 trong Khu chức năng số 3 và 5-3 trong Khu chức năng số 5).

THANH HIỀN