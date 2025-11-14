Lâm Đồng: Dãy cột điện bị “bỏ quên” đang được di dời

Sau hơn 2 tuần Báo SGGP phản ánh tình trạng hàng chục cột điện bị “bỏ quên” dưới lòng đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đơn vị thi công đã phối hợp với ngành điện triển khai di dời.

Video: Dãy cột điện dưới lòng đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương – Đà Lạt bị đơn vị thi công "bỏ quên" nhiều tháng. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Cụ thể, Đội Quản lý Điện Đà Lạt (Công ty Điện lực Lâm Đồng) đã huy động lực lượng hỗ trợ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt (chủ đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Bùi Thị Xuân) và đơn vị thi công là Công ty TNHH Hưng Nguyên thực hiện dọn dẹp, di dời các trụ điện dọc tuyến đường, đặc biệt là dưới lòng đường Bùi Thị Xuân. Dự kiến đến ngày 20-11 công tác di dời dãy cột điện sẽ hoàn thành để trả lại mặt bằng đồng bộ tại đường Bùi Thị Xuân.

Dãy cột điện đã được dỡ bỏ, di dời khỏi lòng đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương – Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, tại vị trí trên cột điện nằm dưới lòng đường vừa gây mất mỹ quan đô thị, thiếu đồng bộ trong xây dựng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Bùi Thị Xuân được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt triển khai tháng 11-2023 có chiều dài 1,65km, tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư, liên danh Công ty TNHH Hưng Nguyên và Công ty Cổ phần xây lắp điện Hồng Trường triển khai thi công trong giai đoạn 2023-2025 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 28-10, Báo SGGP có phản ánh dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Bùi Thị Xuân (phường Xuân Hương – Đà Lạt) sau khi nâng cấp hệ thống vỉa hè, thảm nhựa, vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo giao thông đã được đưa vào sử dụng nhiều tháng, nhưng hàng chục cột điện lại bị “bỏ quên” dưới lòng đường. Tình trạng trên vừa gây mất mỹ quan đô thị, thiếu đồng bộ trong xây dựng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người đi đường.

Dự kiến đến ngày 20-11 công tác di dời dãy cột điện sẽ hoàn thành để trả lại mặt bằng đồng bộ tại đường Bùi Thị Xuân. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngay sau khi Báo SGGP phản ánh, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt đã có văn bản kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt khẩn trương di dời và thu hồi toàn bộ hệ thống đường dây trên các trụ điện cũ hiện hữu nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân.

ĐOÀN KIÊN