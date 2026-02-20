Hai ngày cuối cùng dịp nghỉ tết, nhiều nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hai ngày cuối cùng dịp nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 (ngày 21 và 22-2, tức mùng 5 và mùng 6 tết) nhiều khu vực nắng nóng. Riêng khu vực Đông Nam bộ có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C.

Khách du lịch chật kín biển Bãi Sau Vũng Tàu. Ảnh: AC VŨNG TÀU

Cụ thể, khu vực Bắc bộ từ ngày 21 đến 22-2 có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực vùng núi và trung du ngày 22-2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-27 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Du khách đến tham quan và đi lễ đầu năm tại Đền Quán Thánh (Hà Nội) trong sáng mùng 4 tết. Ảnh: TTXVN

Khu vực Hà Nội từ ngày 21 đến 22-2 có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế từ ngày 21 đến 22-2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ từ ngày 21 đến 22-2, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung bộ từ ngày 21 đến 22-2 không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam bộ từ ngày 21 đến 22-2 không mưa, ngày trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-26 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Theo TTXVN