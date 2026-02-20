Triều cường ven biển Đông Nam bộ giảm chậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều tối 20 đến chiều tối 21-2, đỉnh triều tại khu vực ven biển phía Đông Nam bộ có xu hướng giảm chậm, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu ở mức 3,95 - 4m.

Ảnh minh họa

Khu vực ven biển phía Đông của Nam bộ lưu ý đề phòng nguy cơ cao ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân.

Các chuyên gia về hải văn lưu ý, triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông phía Đông Nam bộ. Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam bộ có khả năng ngập úng trong sáng sớm và đầu giờ chiều.

Ngoài ra, triều cường cao trong giai đoạn này còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Theo Trưởng phòng Dự báo hải văn Bùi Mạnh Hà, triều cường những ngày đầu năm 2026 nhìn chung cơ bản như trung bình nhiều năm. Thời gian xuất hiện các đợt triều cường ở mức cao thường vào đầu năm từ tháng 1 - 2 và từ tháng 10 - 12.

