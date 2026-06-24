TPHCM lên phương án phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ

Ngày 24-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2026.

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Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở NN-MT TPHCM chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt giá bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án công trình thủy lợi.

Đồng thời, chỉ đạo công tác bàn giao, tiếp nhận và thực hiện bảo trì, sửa chữa thường xuyên, định kỳ các công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa được giao quản lý, đảm bảo an toàn công trình.

Bên cạnh đó, Sở NN-MT TPHCM phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, đê điều, hồ chứa đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão năm 2026.

Sở Xây dựng TPHCM được giao chủ trì, phối hợp địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình thực hiện dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4) và gia cố bờ bao sông Sài Gòn. Song song đó, khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Quản lý đường thủy rà soát, lập kế hoạch duy tu, sửa chữa các tuyến kè đã xuống cấp thuộc đơn vị quản lý, nhằm phát huy hiệu quả phòng, chống sạt lở, triều cường.

UBND các phường, xã, đặc khu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân có nhà, đất bị ảnh hưởng bởi dự án sớm đồng thuận bàn giao mặt bằng theo các chế độ, chính sách bồi thường của thành phố.

Ngoài ra, các địa phương cần thường xuyên kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu; tổ chức thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, kịp thời xử lý sự cố bể bờ, tràn bờ gây ngập úng trong mùa mưa bão năm 2026.

THANH HIỀN