SATRA đồng hành chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân

Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, đánh giá chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương” đã trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội hướng về biển đảo. Chương trình có các hoạt động thăm hỏi, động viên, trao quà cho ngư dân; chăm lo, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Hải quân và các lực lượng chấp pháp trên biển... thể hiện sâu sắc nghĩa tình và tinh thần hướng về biển đảo của đội ngũ cán bộ, người lao động SATRA.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Trường Giang phát biểu tại hội nghị

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chia sẻ, sức mạnh bảo vệ biển, đảo không chỉ đến từ vũ khí, trang bị mà còn bắt nguồn từ niềm tin, tình cảm và sự đồng hành của chính quyền và nhân dân cả nước. Trong đó có sự quan tâm, ủng hộ nghĩa tình của TPHCM và các doanh nghiệp trên địa bàn. Việc Thành phố mở rộng không gian phát triển, gắn kết chặt chẽ với các vùng biển, đảo phía Nam càng tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa hậu phương và tiền tuyến.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của doanh nghiệp

Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trân trọng cảm ơn SATRA cùng toàn thể cán bộ, người lao động đã luôn quan tâm đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại những địa bàn khó khăn, gian khổ nơi biển đảo xa xôi. Đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói chung và Vùng 2 Hải quân nói riêng yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa phát động chương trình năm 2026

Chương trình trao kinh phí chăm lo Tết đến Vùng 2 Hải quân

Các đơn vị ủng hộ chương trình

Đại biểu chụp hình lưu niệm

Tại chương trình, SATRA trao tặng 350 triệu đồng đóng góp vào chương trình "SATRA - Vì biển đảo quê hương". Đồng thời, chương trình đã trao tặng 250 triệu đồng chăm lo Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

THU HOÀI