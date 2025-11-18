Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ lần thứ VI: Tôn vinh 270 điển hình nhân đạo

Sáng 18-11, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thông tin tới báo chí về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI giai đoạn 2025-2030.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại buổi họp

Tại họp báo, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 22 tới 23-11 tại Hà Nội, với khoảng 400 đại biểu tham dự, trong đó có 270 điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI là sự kiện lớn gắn với kỷ niệm 79 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 – 23-11-2025) và Chương trình “Sức mạnh Nhân đạo 2025”.

Đây cũng là dịp nhìn lại những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 - giai đoạn phong trào nhân đạo của hội lan tỏa mạnh mẽ, bền bỉ trong toàn xã hội.

Thông qua đại hội, tiếp tục khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần “thi đua làm việc thiện”, trở thành động lực thúc đẩy các phong trào nhân đạo phát triển sâu rộng, bền vững, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục khẳng định là một phong trào quần chúng đặc biệt - thi đua để làm nhân đạo, thi đua vì người nghèo và những người dễ bị tổn thương.

Toàn hội đã vận động và trợ giúp hơn 102 triệu lượt người, với tổng trị giá trên 29.186 tỷ đồng, tăng 45% so với giai đoạn trước, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế, hỗ trợ giảm nghèo bền vững của đất nước.

Trong đó, ở lĩnh vực công tác xã hội nhân đạo, các cấp hội đã triển khai nhiều mô hình gần dân, sát nhu cầu, như: “Nồi cháo tình thương”, “Bếp ăn Chữ thập đỏ”, “Hũ gạo Chữ thập đỏ”, “Nhà giúp nhà”, các mô hình hỗ trợ vốn chăn nuôi, làm kinh tế… với tổng trị giá 21.676 tỷ đồng, trợ giúp 56 triệu lượt người (tăng 44% so với giai đoạn trước).

Đối với công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa có bước phát triển mạnh, với tổng trị giá hỗ trợ 2.147 tỷ đồng, trợ giúp 5,6 triệu lượt người (tăng gấp 2,45 lần so với giai đoạn trước).

Trong giai đoạn 2025-2030, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ XI, XII và Chiến lược phát triển của hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Phong trào thi đua sẽ tập trung làm sâu sắc hơn các cuộc vận động lớn của hội; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động hiến máu, hiến tặng mô tạng; tăng cường vận động nguồn lực, hợp tác quốc tế và các chương trình nhân đạo xã hội gắn với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

