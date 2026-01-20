TPHCM nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo

UBND TPHCM yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán 20206, đặc biệt là nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo với mọi hình thức.

UBND TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 02 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; người quản lý, đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ gắn công tác tổ chức Tết Nguyên đán 2026 với việc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2026. Qua đó, tạo đà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các ngành tập trung bám sát chủ đề năm, thực hiện những nhiệm vụ tạo chuyển biến lan tỏa, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị rủi ro, từ cách làm theo kế hoạch sang theo mục tiêu và sản phẩm, từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả, kết quả thực chất, từ “có làm” sang “biết làm và làm đến nơi đến chốn” để phục vụ để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Sở Nội vụ và UBND cấp xã phải rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Các cơ quan được yêu cầu thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chủ động, tích cực chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón tết.

Cùng với đó, quan tâm đến người lao động, nhất là công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, người bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập, tổ chức các hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi lành mạnh cho những người không có điều kiện về quê đón tết.

Sở Công thương được yêu cầu bảo đảm ổn định thị trường, cân đối cung - cầu hàng hóa, kiểm soát giá cả. Sở phải chủ động nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá; bảo đảm cung ứng xăng dầu, điện, nước liên tục, thông suốt.

Chỉ thị yêu cầu siết chặt công tác quản lý thị trường, an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống người dân trong dịp tết.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Các lực lượng chức năng được giao mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, cờ bạc, ma túy, “tín dụng đen”, không để hình thành điểm nóng, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Chỉ thị yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt là nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức, sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi.

Ngay sau kỳ nghỉ tết, khẩn trương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, không để tồn đọng công việc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIV.

NGÔ BÌNH