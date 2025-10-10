TPHCM: Người dân đi Metro miễn phí dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026

Hành khách được đi Metro số 1 tuyến Bến Thành - Suối Tiên miễn phí dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.

Chiều 10-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc hỗ trợ chi phí vận hành tàu điện Metro số 1 tuyến Bến Thành - Suối Tiên, phục vụ miễn phí cho người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.

Hành khách đi Metro số 1 tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận đề nghị của Sở Xây dựng về việc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Hoa Sen triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí, phục vụ người dân đi lại miễn phí trên tuyến Metro số 1 vào ngày 1-1-2026, và ngày 16, 17-2-2026 – tức mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trong thời gian này, đoàn tàu cũng sẽ được trang trí cổ động chính trị kết hợp quảng cáo, theo ý kiến hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao. Kinh phí thực hiện được bố trí theo đề xuất của Công ty Đường sắt đô thị số 1.

UBND TPHCM giao Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, bao gồm Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và Công ty Quảng cáo Hoa Sen, để triển khai đúng quy định, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi thực hiện.

Các sở, ngành như Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Đường sắt đô thị được yêu cầu tăng cường phối hợp, hướng dẫn và kiểm tra quá trình triển khai, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TPHCM xử lý các vướng mắc nếu có.

Việc miễn phí vé tàu Metro số 1 trong dịp Tết được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, trải nghiệm phương tiện giao thông hiện đại, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, văn minh trong những ngày đầu năm mới.

QUỐC HÙNG