Tháng 12-2025, Sun PhuQuoc Airways bay đúng giờ nhất

Sáng 9-1, đại diện Tập đoàn Sun Group cho biết, với chỉ số đúng giờ (OTP) trong tháng 12-2025 đạt 93,5%, Sun PhuQuoc Airways (SPA) vươn lên vị trí dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa.

Sun PhuQuoc Airways đạt mức OTP cao so với tỷ lệ OTP trung bình toàn ngành chỉ 70,7%
Theo số liệu về tình hình khai thác của các hãng hàng không nội địa trong tháng 12-2025, mức trung bình toàn ngành đạt 70,7%. Đây là con số phản ánh rõ nét áp lực khai thác lớn của tháng cao điểm, khi mật độ chuyến bay và rủi ro chậm/hủy chuyến đều tăng mạnh. Trong bức tranh chung, con số 93,5% của SPA được xem là một cú "ngược dòng" ngoạn mục.

Các phân tích ngành hàng không năm 2025 cũng cho thấy chỉ số đúng giờ thường suy giảm trong các tháng cao điểm.

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo, được Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển theo mô hình mạng bay “trục nan”, kết nối trực tiếp Phú Quốc (tỉnh An Giang) với các trung tâm du lịch - kinh tế trong và ngoài nước.

Hiện hãng hàng không này đang hoàn thiện phương án mở rộng mạng bay kết nối Phú Quốc với các điểm đến quốc tế từ đầu quý 2 năm 2026, gồm Đài Bắc (Đài Loan), Busan (Hàn Quốc), Singapore, Bangkok (Thái Lan), Hongkong; từ quý 3 mở chặng Mumbai, New Delhi (Ấn Độ) và Cao Hùng (Đài Loan).

NAM KHÔI

