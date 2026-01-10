Thông tuyến độc đạo, giữ mạch giao thông miền núi

Các đơn vị thi công tại miền Trung đang chạy đua với thời gian để khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông độc đạo nối đồng bằng với miền núi, nhằm sớm khôi phục giao thông thông suốt, bảo đảm an toàn đi lại cho người dân trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Khẩn cấp khắc phục sạt lở trên quốc lộ 49 từ trung tâm TP Huế đi các xã miền núi phía Tây

Quốc lộ 49 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm TP Huế với các xã miền núi phía Tây, đồng thời liên thông với đường tránh TP Huế và đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Đây là tuyến có lưu lượng phương tiện lớn, trong đó nhiều xe tải trọng nặng thường xuyên lưu thông, nên bất kỳ sự cố nào cũng dễ gây ách tắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Đợt mưa lũ kéo dài hồi cuối năm 2025 đã khiến trên quốc lộ 49 xuất hiện hàng chục điểm sạt lở taluy âm, nhiều đoạn kéo dài hàng trăm mét, ăn sâu vào nền đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Trước tình hình trên, UBND TP Huế đã khẩn cấp bố trí khoảng 8 tỷ đồng để triển khai phương án gia cố, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 49. Những ngày cuối năm, dù thời tiết còn mưa rải rác, rét đậm, không khí làm việc tại các điểm thi công vẫn hết sức khẩn trương. Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, phân luồng cho phương tiện lưu thông một làn, vừa thi công vừa bảo đảm giao thông không bị gián đoạn.

Ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế, cho biết, đơn vị đang tập trung xử lý dứt điểm các vị trí sạt lở xung yếu trên quốc lộ 49. Hiện các mũi thi công đồng loạt đào móng, kè rọ đá tại hơn 10 điểm trọng yếu như Km23+710, Km33+570, Km50+940… Song song đó, đơn vị xử lý khoảng 5.500m2 mặt đường bị sình lún, bong tróc nhựa, phát sinh ổ gà sau mưa lũ.

Riêng tại Km74+600, nơi xảy ra sạt lở nghiêm trọng, công tác thi công đòi hỏi kỹ thuật cao khi công nhân phải xếp rọ đá cao tới 30 lớp trên chiều dài 20m để ngăn chặn xói lở. Toàn bộ rọ đá sau lắp đặt đều được gia cố mái taluy bằng đá hộc, xây vữa xi măng kiên cố, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tại Đà Nẵng, nhiều tuyến đường qua các xã vùng cao cũng bị đợt mưa lũ cuối năm 2025 gây sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Trong đó, quốc lộ 40B, tuyến đường huyết mạch phía Tây Nam TP Đà Nẵng, kết nối đến các xã Trà Tân, Trà Leng, Nam Trà My và tỉnh Quảng Ngãi, bị sạt lở hàng chục điểm lớn nhỏ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thông tin, bên cạnh các biện pháp khắc phục tạm thời, địa phương đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên quốc lộ 40B do ảnh hưởng mưa lớn từ ngày 26-10-2025. Dự án sửa chữa đoạn từ Km85+850 đến Km141+080, đi qua xã Nam Trà My và xã Trà Linh, được giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 27 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-5-2026.

Ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, cho hay, thời gian qua, địa phương đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục hư hỏng, sạt lở trên quốc lộ 40B và các tuyến liên xã. Đến nay, nhiều điểm sạt lở đã được xử lý bước đầu, giúp giao thông dần ổn định.

VĂN THẮNG - NGUYỄN CƯỜNG