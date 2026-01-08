Kiến nghị mở lối vào ruộng vì cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột bít đường

Ngày 8-1, lãnh đạo Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), cho biết chính quyền địa phương đang tìm hướng giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến việc đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột bít lối đi vào đất sản xuất.

Từ đơn thư của người dân, địa phương ghi nhận có tình trạng diện tích đất nông nghiệp còn lại sau khi thu hồi không có đường đi vào để sản xuất thuộc khu vực dọc theo đường cao tốc từ hầm chui dân sinh (Km1+387) đến khu dân cư (Km1+900) bên phải tuyến, với chiều dài hơn 512m.

Vị trí các thửa đất của người dân kiến nghị bổ sung đường gom. Ảnh: Phường Ninh Hòa

UBND phường Ninh Hòa đã có văn bản kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa – chủ đầu tư dự án thành phần 1 đường cao tốc – nghiên cứu đầu tư đường gom nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân đi vào các thửa đất sản xuất.

Tuy nhiên, chủ đầu tư phản hồi rằng khu vực trên là đất nông nghiệp, không có hộ dân sinh sống và không có lối đi vào từ trước. Trước và sau khi triển khai dự án cao tốc đều không có đường vào các thửa đất này; do đó, việc kiến nghị bổ sung đường gom dân sinh được xác định là không có cơ sở để giải quyết theo quy định.

Hiện UBND phường Ninh Hòa đang tiếp tục rà soát thực tế, tổng hợp ý kiến của người dân và báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Người dân phường Ninh Hòa kiến nghị mở lối vào ruộng vì đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột bít đường. Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Lại Quốc Sỹ, Tổ trưởng tổ dân phố Văn Định, cho biết đã ghi nhận ý kiến bà con và gửi đơn kiến nghị đến UBND phường Ninh Hòa. Hiện có gần 20 hộ dân (thuộc xã Ninh Đông cũ) có đất nông nghiệp tại khu vực này nhưng không có đường dân sinh để vào sản xuất.

Đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 117,5km với tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 31,5km, nằm toàn bộ trên địa phận tỉnh Khánh Hòa, do UBND tỉnh này làm cơ quan chủ quản với tổng mức đầu tư khoảng 5.333 tỷ đồng. Dự án thành phần 1 được khởi công từ tháng 6-2023, đi qua 8 xã, phường của thị xã Ninh Hòa cũ, điểm đầu từ nút giao giữa quốc lộ 26B và quốc lộ 1, điểm cuối khớp nối điểm đầu dự án thành phần 2 (tại Km32+000).

