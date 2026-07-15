TPHCM thu hồi đất thực hiện giai đoạn 2 Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc thu hồi nhà đất số 2 đường Hùng Vương để thực hiện công trình công cộng tại số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM.

Đông đảo người dân tập trung xem nhạc nước tại khu vực trung tâm Công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Ảnh: HOÀNG HÙNG

UBND TPHCM giao phường Vườn Lài khẩn trương lập, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường Trần Bình Trọng. Sau khi được phê duyệt, phường sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, di dời công trình trên khu đất số 2 đường Hùng Vương.

Khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, phường sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Sở Xây dựng để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Dự án Công viên tưởng niệm tại số 1 đường Lý Thái Tổ theo tiến độ được phê duyệt.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở NN-MT khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM thông qua danh mục thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại của khu đất số 2 đường Hùng Vương. Đồng thời, hướng dẫn, phối hợp thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, giao đất, quản lý quỹ đất sau thu hồi.

Sở Tài chính TPHCM được giao phối hợp với Sở Xây dựng, Sở NN-MT và UBND phường Vườn Lài rà soát khả năng cân đối nguồn vốn, việc sử dụng chi phí dự phòng của dự án và các nội dung tài chính có liên quan theo đúng quy định.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ là công trình công cộng mang ý nghĩa tri ân, điểm nhấn là khu quảng trường và tượng đài "Giọt nước". Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2025 sau hơn 90 ngày thi công.

THANH HIỀN