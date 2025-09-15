TPHCM: Phong tỏa hiện trường vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà

Tối 15-9, lực lượng chức năng phường An Phú (TPHCM) phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, người dân khu phố Bình Phước B, phường An Phú, nghe tiếng la hét thất thanh. Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện hai người nằm bất động trong vũng máu trước căn nhà mặt tiền. Dù người dân tìm cách hỗ trợ, cả hai nạn nhân đều đã tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.V.L và vợ là bà P.T.H (cùng 61 tuổi). Cả hai thuê căn nhà trên địa bàn để sinh sống cùng con cháu. Theo một số nhân chứng, thời gian gần đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Đến 22 giờ 30 phút, bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy phường An Phú, cho biết lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

XUÂN TRUNG