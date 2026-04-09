TPHCM: Quy trình 10 bước đăng ký tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Ngày 9-4, Sở GD-ĐT TPHCM công bố quy trình 10 bước đăng ký tham gia tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn TPHCM.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 tại TPHCM

Các bước thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Đồng bộ dữ liệu học sinh lớp 9

Các trường THCS đồng bộ dữ liệu học sinh lớp 9 lên hệ thống quản lý thi của thành phố. Mỗi học sinh được cấp một tài khoản để đăng nhập hệ thống quản lý thi gồm: mã định danh và mật khẩu (theo ngày tháng năm sinh).

Bước 2: Học sinh đăng ký dự thi trực tuyến

Học sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng lớp 10 thường, 2 nguyện vọng lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp.

Bước 3: Hệ thống khóa dữ liệu đăng ký của học sinh

Sau khi kết thúc thời gian học sinh đăng ký nguyện vọng (17 giờ ngày 28-4), hệ thống sẽ khóa dữ liệu tuyển sinh giai đoạn 1. Sở GD-ĐT TPHCM thống kê số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập.

Dự kiến, số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập được công bố vào ngày 4-5.

Bước 4: Học sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký ở giai đoạn 1

Từ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5, học sinh điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở giai đoạn 1.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, học sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng (thêm nguyện vọng mới, xóa nguyện vọng cũ, thay đổi thứ tự ưu tiên các nguyện vọng đã đăng ký) nhưng không được đăng ký thêm loại hình tuyển sinh (lớp 10 chuyên/tích hợp) hoặc hủy hồ sơ.

Bước 5: Hệ thống đóng cổng, trường THCS niêm phong hồ sơ

Sau giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng, hệ thống đăng ký tuyển sinh đóng cổng đăng nhập. Trường THCS có trách nhiệm in danh sách nguyện vọng để kiểm dò, tư vấn cho học sinh đối với các trường hợp đăng ký nguyện vọng quá xa nhà; in phiếu báo danh cho học sinh; phối hợp với chính quyền địa phương niêm phong toàn bộ hồ sơ đăng ký.

Bước 6: Thi tuyển sinh

Kỳ thi vào lớp 10 công lập năm nay diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6.

Thí sinh dự thi ba môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên/tích hợp thực hiện thêm bài thi môn chuyên/tích hợp.

Bước 7: Chấm thi và công bố kết quả

Bước 8: Công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp

Bước 9: Học sinh xác nhận nhập học chuyên/tích hợp

Học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên/tích hợp xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống và nộp hồ sơ nhập học tại trường trúng tuyển.

Sau thời gian nộp hồ sơ, thí sinh không trúng tuyển lớp 10 chuyên/tích hợp; thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học đúng thời gian quy định được chuyển qua xét tuyển 3 nguyện vọng lớp 10 thường.

Bước 10: Xét tuyển 3 nguyện vọng lớp 10 thường

Sở GD-ĐT TPHCM xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh đối với lớp 10 thường. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào bắt buộc học nguyện vọng đó. Mỗi học sinh chỉ trúng tuyển một trường duy nhất, một loại hình duy nhất.

Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi có kết quả trúng tuyển.

Danh sách trúng tuyển được gửi về hệ thống cơ sở dữ liệu của trường THPT.

Năm học 2025-2026, TPHCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 em so với năm học trước. Trong đó, khu vực 1 (TPHCM trước đây) tăng hơn 27.000 em; khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây) tăng hơn 8.400 em và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tăng 7.200 em. Sở GD-ĐT đặt mục tiêu tuyển gần 118.400 học sinh vào học lớp 10 công lập, đạt tỷ lệ khoảng 70%. Những học sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập có thể đăng ký tuyển sinh tại trường THPT tư thục, trường trung cấp hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

THU TÂM