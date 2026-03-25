TPHCM: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6

Sáng 25-3, UBND TPHCM ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027.

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 tại TPHCM

Theo đó, UBND TPHCM giao UBND cấp xã chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt kế hoạch tuyển sinh tại địa phương theo kế hoạch chung của thành phố, đồng thời chỉ đạo các trường đảm bảo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác tuyển sinh.

Năm học 2026-2027, TPHCM đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi tuyển sinh các cấp học đều được rà soát và khai báo (bao gồm cả đối tượng phổ cập) thông tin đầy đủ tại Trang tuyển sinh trực tuyến của thành phố, riêng tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 phải có thông tin tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn (gọi chung là hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục).

Phương thức xét tuyển chung toàn thành phố là trực tuyến. Công tác đăng ký tuyển sinh thực hiện tại địa chỉ duy nhất là trang tuyển sinh https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Phụ huynh sử dụng mã định danh cá nhân của học sinh làm chìa khóa truy cập, đảm bảo dữ liệu phục vụ xét tuyển được trích xuất chính xác 100% từ hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Đối với tuyển sinh lớp 1 và lớp 6, công tác tuyển sinh theo thứ tự xét tuyển ưu tiên gồm:

- Đối tượng ưu tiên 1: những trẻ em có nơi ở hiện tại trên địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6). Nhóm này bao gồm các học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù tại các trường được tổ chức tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm học trước.

- Đối tượng 2 là các trường hợp còn lại không thuộc nhóm 1. Thứ tự ưu tiên gồm: học sinh đã học mầm non/tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh; học sinh có anh/chị ruột đang học tại trường trên địa bàn, học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; hoặc học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Riêng đối với tuyển sinh vào lớp 10 công lập, thi tuyển được áp dụng cho các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố, đảm bảo cân đối giữa số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu được giao cho từng đơn vị; xét tuyển đối với các trường tư thục, trường trung học nghề và một số trường đặc thù (Trường THCS - THPT Thạnh An, Trường THPT Võ Thị Sáu - Đặc khu Côn Đảo và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú).

Tuyển sinh lớp 10 cũng được thực hiện theo 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).

+ Giai đoạn 2 (tuyển sinh bổ sung): tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD-ĐT TPHCM có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu cho các trường còn thiếu chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Năm học 2026-2027, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM gồm 3 môn thi: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút).

Ngày thi lớp 10 dự kiến là ngày 1 và 2-6-2026.

THU TÂM