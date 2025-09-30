TPHCM: Ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B đầu tiên tại cấp phường

Ngày 30-9, nền tảng thương mại điện tử B2B “An Lạc Business Hub” (phuongAnLac.Arobid.com) đã ra mắt tại UBND phường An Lạc (TPHCM). Đây là mô hình thương mại điện tử B2B đầu tiên ở cấp phường trên cả nước.

Nhiều doanh nghiệp và khách tham dự chương trình tìm hiểu giải pháp kết nối giao thương qua nền tảng trực tuyến. Ảnh: MINH XUÂN

Sự kiện do UBND phường phối hợp với Công ty CP Công nghệ Arobid tổ chức, thu hút sự tham dự của đại diện hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, logistics cùng đông đảo doanh nghiệp địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B “An Lạc Business Hub” – mô hình thương mại điện tử B2B đầu tiên ở cấp phường trên cả nước. Ảnh: MINH XUÂN

Với thông điệp “Kết nối – Hợp tác – Phát triển bền vững”, An Lạc Business Hub được kỳ vọng trở thành bệ phóng kinh tế số hỗ trợ hơn 5.400 doanh nghiệp và 6.800 hộ kinh doanh trên địa bàn mở rộng thị trường, kết nối đối tác.

Nền tảng số này không chỉ giúp doanh nghiệp quản trị chuỗi cung ứng, tiết kiệm chi phí, mà còn tạo cơ hội tiếp cận trực tiếp hệ sinh thái thương mại gồm sản xuất, hậu cần, phân phối, tài chính và xuất khẩu. Đặc biệt, những mặt hàng chủ lực của phường như: may mặc, giày da, bao bì, công nghiệp phụ trợ và thực phẩm chế biến... sẽ có điều kiện quảng bá, xây dựng thương hiệu chung để tăng sức cạnh tranh.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Arobid, cho biết việc triển khai nền tảng B2B ở cấp phường không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 của Trung ương về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.

Nhiều doanh nghiệp Phường An Lạc tham gia giới thiệu sản phẩm, xúc tiến giao thương tại chương trình. Ảnh: Minh Xuân

Đánh giá cao sáng kiến này, ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc, khẳng định: “Việc ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B An Lạc không chỉ là bước tiến trong chuyển đổi số mà còn là cột mốc quan trọng giúp doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường, kết nối toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh. UBND phường cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển trong kỷ nguyên kinh tế số”.

Ông Lê Trương Hải Hiếu cho biết, trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ số toàn diện trong mọi lĩnh vực, hướng đến hình thành khu thương mại và trung tâm kinh tế, đô thị phía Tây TPHCM, góp phần lan tỏa tác động phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. B2B là con đường chiến lược để doanh nghiệp mở rộng chuỗi cung ứng, tìm kiếm đối tác và hướng tới xuất khẩu. Chính quyền phường xây dựng nền tảng này với cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường minh bạch và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Kao Siêu Lực, Tổng Giám đốc Công ty CP Bánh kẹo Á Châu (ABC Bakery) cho biết doanh nghiệp trước đây chủ yếu kinh doanh online theo mô hình B2C trên các sàn Shopee, Lazada hay mạng xã hội. Để tiếp cận khách hàng trẻ và mở rộng phân phối, ABC Bakery cần đa dạng kênh. Với hình thức giao thương trực tuyến B2B của phường, chúng tôi kỳ vọng tiết kiệm được chi phí quảng bá, nhân sự, mở rộng kênh tiêu thụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng”, ông chia sẻ.

Nhiều doanh nghiệp tại phường An Lạc cũng kỳ vọng nền tảng B2B sẽ tạo sự thay đổi căn bản, giúp giảm chi phí vận hành, tận dụng hỗ trợ chuyển đổi số, logistics, marketing, pháp lý để tăng lợi thế cạnh tranh.

MINH XUÂN