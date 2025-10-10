TPHCM: Rà soát làm sạch dữ liệu hơn 5 triệu thửa đất

Chiều 10-10, Sở NN-MT TPHCM đã tổ chức triển khai chi tiết nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) theo Kế hoạch của Bộ Công an và Bộ NN-MT về chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai.

Tại cuộc họp, Sở NN-MT cho biết đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL đất đai TPHCM nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các nội dung của Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN-MT, tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương.

Điểm cầu họp tại Sở NN-MT TPHCM

Qua đó, yêu cầu rà soát và hoàn thiện CSDL đất đai của TPHCM, bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. CSDL đất đai của Thành phố phải kết nối được CSDL đất đai quốc gia, kết nối chia sẻ CSDL quốc gia về dân cư; kết nối CSDL thuế, một số ngành trọng điểm của Thành phố.

Sở NN-MT cho biết đã thực hiện phải phân công rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có.

Bên cạnh đó, đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục đất đai đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu thuộc thẩm quyền của Sở NN-MT phải được tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM đồng bộ với dịch vụ công quốc gia. Việc trả kết quả phải liên kết bản quét kết quả giải quyết thủ tục hành chính có ký số lên hệ thống Một cửa Thành phố.

Đối với các hồ sơ mà kết quả giải quyết thủ tục hành chính là giấy chứng nhận, sau khi kết thúc, hồ sơ thực hiện liên kết bản quét giấy chứng nhận có ký số vào hệ thống CSDL địa chính, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ dạng giấy về Văn phòng đăng ký đất đai (3 khu vực) theo khu vực để cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở NN-MT TPHCM đã tiến hành rà soát, phân loại trên 5 triệu thửa đất của 168 xã, phường, đặc khu theo ba nhóm. Nhóm thứ nhất, CSDL đã được xây dựng, đang khai thác sử dụng ổn định, bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”. Nhóm thứ hai, CSDL đã được xây dựng nhưng dữ liệu chưa đầy đủ, còn thiếu hoặc sai lệch một số trường thông tin, cần tiếp tục làm đúng, làm đủ, bổ sung và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất để bảo đảm tính chính xác và đồng bộ. Nhóm thứ ba, CSDL đã được xây dựng nhưng không thể khai thác sử dụng, cần phải xây dựng lại mới.

BÌNH MINH