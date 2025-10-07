TPHCM: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn TPHCM trong 9 tháng đầu năm 2025 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét của hoạt động sản xuất.

Theo Chi cục Thống kê TPHCM, IIP tháng 9-2025 ước tăng 4,2% so với tháng trước và tăng mạnh 16,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 9 tháng, chỉ số này tăng 6,9% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực chính với mức tăng 10,5%.

Chỉ số sản xuất của 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 11,6%, cao hơn 4,7 điểm phần trăm so với mức tăng chung. Cụ thể, ngành cơ khí tăng 17,9%; hóa dược tăng 13%; lương thực - thực phẩm tăng 8%; sản xuất sản phẩm điện tử tăng 6,2%.

Ở nhóm 3 ngành công nghiệp truyền thống, chỉ số sản xuất tăng 11,3% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành sản xuất trang phục dẫn đầu với mức tăng 18,3%; ngành dệt tăng 10%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 4,9%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ: bê tông tươi trộn sẵn tăng 53,1%; gỗ dán tăng 42,8%; đá xây dựng tăng 32%; máy thu hình tăng 29,8%; xi măng tăng 26,3%...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 9 ước tăng 4,8% so với tháng trước và tăng mạnh 20,6% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 9,9%, trong đó 19/23 ngành cấp II có mức tiêu thụ tăng.

Chỉ số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 9 tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, chỉ số lao động tăng 3,2%. Thị trường lao động ngành công nghiệp đang trên đà phục hồi, có xu hướng chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, dần khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động.

Kết quả khảo sát xu hướng sản xuất kinh doanh trong quý III cho thấy, 33% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn; 44,6% giữ ổn định và 22,4% cho rằng khó khăn hơn.

Dự báo quý IV, có 42,2% doanh nghiệp tin tưởng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ khởi sắc hơn; 39,4% giữ ổn định và 18,4% cho rằng tiếp tục khó khăn.

THANH DUNG