TPHCM sắp có triều cường cao và mưa lớn

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh trong 24 giờ qua. Đến 7 giờ ngày 17-10, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu (Biển Đông) là 4,94m; trạm Nhà Bè (kênh Đồn Điền) là 1,50m; trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,52m; trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) là 1,58m.

Dự báo trong những ngày tới, TPHCM có mưa lớn kết hợp triều cường cao. Ảnh: MINH HẢI

Dự báo trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường tháng 9 âm lịch và ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 21 đến 23-10 (mùng 1 đến mùng 3 tháng 9 âm lịch) và đạt ở mức sau: tại trạm Phú An, Nhà Bè có khả năng lên mức 1,60 - 1,65m, xấp xỉ hoặc trên mức báo động 3 từ 0,05m; trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,68 - 1,72m, trên báo động 3 từ 0,08 - 0,12m.

Cơ quan dự báo lưu ý, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao gây ngập úng các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế-xã hội khu vực TPHCM. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Cũng theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, áp cao lục địa sẽ tăng cường trở lại từ ngày 19-10 đến 21-10. Rãnh áp thấp qua khu vực Nam Biển Đông nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên khu vực phía Đông Bắc Philippines, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc và vào Biển Đông trong ngày 19 đến 20-10... Trong những ngày tới, TPHCM cần đề phòng mưa dông, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối.

MINH HẢI