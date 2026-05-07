TPHCM: Xử lý hơn 33.000 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Từ ngày 16-1-2026 đến nay, lực lượng Công an TPHCM đã lập biên bản hơn 33.000 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái phép.

Chiều 7-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì.

Tăng cường lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị

Tại họp báo, Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM cho biết, từ ngày 16-1 đến nay, lực lượng công an đã tổ chức hơn 24.000 lượt tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Qua đó, lập biên bản xử lý hơn 33.000 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt gần 29 tỷ đồng, tạm giữ một số phương tiện. Đến nay, đã chuyển hóa được 1.242/1.765 tuyến đường, địa điểm phức tạp về trật tự công cộng (đạt tỷ lệ 70,37%)...

Trung tá Hồ Đức Thiện thông tin tại họp báo

Công tác thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị là nhiệm vụ quan trọng, Công an TPHCM không thực hiện theo “chiến dịch” mà duy trì thường xuyên, liên tục, kể cả ban đêm.

Trung tá Hồ Đức Thiện cho biết, Công an TPHCM tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp cố tình lấn chiếm quy mô lớn, gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Đối với các hộ buôn bán nhỏ, lực lượng chức năng ưu tiên nhắc nhở, hướng dẫn sắp xếp gọn gàng trước khi xử phạt.

Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành và địa phương để có những giải pháp hỗ trợ sinh kế cho người dân, như quy hoạch khu vực kinh doanh thay thế, rà soát, nghiên cứu tổ chức các khu vực chợ đêm, tuyến phố đi bộ hoặc các khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong vào nơi có quản lý.

Song song đó, thông qua các tổ tự quản tại cơ sở và lực lượng an ninh cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó phối hợp các đoàn thể hỗ trợ vay vốn, hoặc giới thiệu việc làm cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cải cách thủ tục hành chính ngày càng thực chất, hiệu quả

Ông Trần Quang Thái thông tin tại họp báo

Về cải cách hành chính, ông Trần Quang Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM cho biết, Thành phố đã hoàn thành việc triển khai thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc địa giới hành chính, đối với 100% thủ tục đủ điều kiện, giúp người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thuận tiện hơn, không còn bị giới hạn bởi nơi cư trú hay địa bàn tiếp nhận. Hiện thành phố đã cung cấp 1.636 TTHC dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt tỷ lệ hơn 80%.

Hiệu quả chuyển đổi số thể hiện rõ qua cơ cấu hồ sơ tiếp nhận. Tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt hơn 4,28 triệu hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm hơn 3,26 triệu hồ sơ, tương đương khoảng 76%. Trong hơn 4,12 triệu hồ sơ đã giải quyết, có trên 4,04 triệu hồ sơ được xử lý trước hạn; số hồ sơ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp.

Đặc biệt, việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu và “điền sẵn” thông tin trên biểu mẫu điện tử đã góp phần giảm thời gian xử lý, hạn chế sai sót và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, tỷ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử của thành phố đạt trên 91%, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt trên 92%.

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác giải quyết TTHC tiếp tục duy trì ở mức rất cao. Theo Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, TPHCM đạt mức hài lòng 99,44 % trong giai đoạn cuối năm 2025 và đạt 100% trong những tháng đầu năm 2026.

