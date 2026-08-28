TPHCM tăng 761 chuyến xe buýt dịp lễ 2-9

TPHCM tăng 761 chuyến xe buýt và kéo dài thời gian hoạt động tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến 23 giờ phục vụ người dân trong dịp lễ 2-9.

Chiều 28-8, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, thành phố sẽ tăng cường 761 chuyến xe buýt, kéo dài thời gian hoạt động tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và điều phối phương tiện tại các đầu mối giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Hành khách tiếp tục được miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt. Riêng ngày 2-9, tuyến metro số 1 cũng phục vụ miễn phí.

156 tuyến xe buýt dự kiến thực hiện khoảng 19.245 chuyến/ngày

Theo kế hoạch, trong 5 ngày cao điểm từ ngày 29-8 đến 2-9, hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TPHCM dự kiến phục vụ bình quân khoảng 280.000 lượt khách/ngày, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025.

Mạng lưới 156 tuyến xe buýt dự kiến thực hiện khoảng 19.245 chuyến/ngày, tăng 8%. Trong đó, 10 tuyến được tăng cường tổng cộng 761 chuyến trong kỳ nghỉ lễ. Tại các bến xe khách liên tỉnh, 5 tuyến gồm 13, 94, 171, 61-3 và 61-8 được bổ sung 487 chuyến. Khu vực ngoại thành có 5 tuyến được tăng thêm 274 chuyến, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại gia tăng trong những ngày nghỉ lễ.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến xe buýt 103, 109 và 152 hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ; tuyến 72-1 hoạt động từ 4 giờ đến 23 giờ và tuyến 72-2 từ 5 giờ 30 đến 23 giờ 30. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ theo dõi lưu lượng hành khách để kịp thời tăng chuyến khi nhu cầu tăng cao.

Đối với tuyến metro số 1, lượng khách dự kiến đạt gần 81.000 lượt/ngày, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Trong thời gian cao điểm, tuyến khai thác 264 lượt tàu/ngày, hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ. Riêng ngày Quốc khánh 2-9, hành khách được miễn phí vé.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ hoạt động đến 23 giờ trong dịp lễ 2-9. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trung tâm cũng sẽ theo dõi tình hình tại các nhà ga, đặc biệt là ga Bến Thành, ga Nhà hát Thành phố và các khu vực diễn ra hoạt động kỷ niệm. Các tuyến xe buýt kết nối metro được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho hành khách tiếp tục hành trình.

Tại huyện Cần Giờ, các tuyến 20, 77 và 90 giữ nguyên kế hoạch hoạt động. Riêng tuyến 75 (Sài Gòn - Cần Giờ) tăng thêm 2 chuyến/ngày từ 1-9 để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Doanh nghiệp vận tải được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương tiện, xe dự phòng và nhân sự, tăng cường giám sát tại các đầu bến. Khi lượng khách tăng cao, doanh nghiệp được chủ động điều chỉnh số chuyến trong phạm vi không quá 10% kế hoạch. Trường hợp quá tải, trung tâm sẽ điều động phương tiện từ các tuyến ít khách sang khu vực có nhu cầu cao.

Ngoài xe buýt và metro, xe đạp công cộng được tăng cường tại các trạm quanh ga Bến Thành, ga Nhà hát Thành phố. Tuyến buýt sông Bạch Đằng - Linh Đông cũng chuẩn bị phương án bổ sung năng lực phục vụ khi lượng khách tăng đột biến.

Việc tăng chuyến, kéo dài thời gian hoạt động và miễn phí vé được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân và giảm áp lực giao thông tại khu vực trung tâm, các nhà ga, bến xe và đầu mối giao thông trong dịp lễ.

QUỐC HÙNG