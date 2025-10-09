TPHCM: Thí điểm hạn chế điện thoại di động trong giờ chơi tại 16 trường học

Sáng 9-10, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức họp triển khai kế hoạch thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM.

Buổi họp triển khai kế hoạch thí điểm hạn chế học sinh sử dụng điện thoại vào giờ ra chơi tại TPHCM

Theo đó, hoạt động thí điểm được triển khai tại 16 trường học trên địa bàn TPHCM bắt đầu từ tháng 10-2025.

Bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng Phòng Học sinh - Sinh viên (Sở GD-ĐT TPHCM), cho biết, 16 cơ sở giáo dục thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại được lựa chọn trên nhiều tiêu chí.

16 đơn vị này đại diện cho 16 cụm chuyên môn, gồm 5 trường THCS, 7 trường THPT, 1 trường phổ thông nhiều cấp học, 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên. Tổng số học sinh tham gia thí điểm khoảng 30.000 em, trong đó có 9 đơn vị ở nội thành và 7 trường ở ngoại thành.

Danh sách 16 trường triển khai thí điểm từ tháng 10-2025

"Đây là những ngôi trường có ban giám hiệu năng động, đáp ứng cho việc tổ chức các hoạt động đa dạng trong giờ ra chơi", đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho hay.

Sau khi nhận kế hoạch triển khai, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường thực hiện 5 nội dung: Phổ biến, tuyên truyền, chủ trương đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; khảo sát tất cả học sinh về các hoạt động mà các em mong muốn được tham gia trong giờ ra chơi; xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hạn chế sử dụng điện thoại di động; ban hành nội quy, quy trình quản lý điện thoại di động của học sinh; triển khai thí điểm khi đã đảm bảo các điều kiện.

Trong đó, trường học cần thiết kế các hoạt động phù hợp với mong muốn của học sinh trong giờ ra chơi, tập trung ở 3 nhóm hoạt động gồm: hoạt động vận động, hoạt động tĩnh, hoạt động phục vụ mục đích học tập và nhu cầu giải trí khác.

Đối với các hoạt động tĩnh, trường học có thể tổ chức các trò chơi như cờ vua, đọc sách, vẽ tranh, tổ chức các góc đọc sách...

Đối với hoạt động phục vụ mục đích học tập và nhu cầu giải trí khác, các trường có thể cho phép học sinh sử dụng điện thoại và thiết bị thông minh cho mục đích học tập và nhu cầu giải trí. Các hoạt động này được tổ chức theo nhóm và phải được sự cho phép của giáo viên ở khu vực quy định.

Dự kiến, trong tháng 1-2026, các trường sẽ báo cáo kết quả triển khai thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm trước khi nhân rộng trong toàn ngành.

THU TÂM