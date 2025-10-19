TPHCM: Thị trường hoa tươi trầm lắng dịp lễ 20-10

Chiều 19-10, ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TPHCM), một trong những chợ hoa lớn tại thành phố, không khí mua bán có phần trầm lắng hơn so với các dịp lễ trước đây. Hoa đủ loại, đủ màu, nhưng không khí mua bán lại thưa thớt.

Các loại hoa được ưa chuộng như cát tường, hướng dương, cẩm tú cầu… vẫn duy trì mức giá ổn định. Theo đó, giá bán lẻ dao động từ 70.000 – 80.000 đồng cho một bó cát tường (10 bông), 10.000 đồng/bông hướng dương, khoảng 30.000 đồng/bông cẩm tú cầu…

Dù sát đến lễ 20-10 nhưng chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TPHCM) vẫn thưa thớt khách hàng. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Chị Ngọc Hà, một tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho biết, không ngờ gần đến lễ rồi mà cửa hàng hoa tươi của chị vẫn rất vắng khách. Với hoa hồng, dịp 20-10 năm nay, bó 10 bông có giá là 90.000 đồng, loại hồng nhung đặc biệt có giá 150.000 đồng/bó 10 bông. Giá như thế này là ổn định, nhưng sức mua so với trước là không bằng.

Trong khi đó, anh Lý Thành Vinh, người có gần 20 năm buôn hoa sỉ tại chợ chia sẻ rằng, năm nay thị trường hoa khá trầm lắng. So với dịp lễ 20-10 năm ngoái, lượng khách đặt trước giảm khoảng 20%. Tình hình kinh tế khó khăn, nên người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Năm nay, giá sỉ chỉ tăng khoảng 10 – 15% so với ngày thường, thấp hơn nhiều so với các năm trước.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ đầy chủng loại, sắc màu nhưng vắng người mua. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo lời anh Vinh, nguồn hoa tươi được bày bán ở TPHCM chủ yếu vẫn đến từ Đà Lạt. Đợt này, miền Bắc gặp lũ lụt nên lượng hoa chuyển ra Bắc giảm. “Các tỉnh phía Bắc và TP Hà Nội không lấy hoa Đà Lạt nhiều thì hàng dư ra ở TPHCM, nên giá không tăng mạnh. Đó chính là nguyên nhân giá hoa dịp 20-10 này không tăng nhiều như cùng kỳ năm trước”, anh Vinh tiết lộ.

Tại các phường An Hội Đông, Hạnh Thông, Bàn Cờ…, các cửa hàng hoa tươi trong chiều 19-10 cũng khá vắng vẻ, không thấy bóng dáng người mua. Theo chia sẻ của các chủ cửa hàng, tiểu thương chọn xoay sang sản phẩm hoa khô, hoa sáp, bó mini hoặc kết hợp quà tặng nhỏ để thu hút người mua.

Một cửa hàng hoa tươi trên đường Phạm Văn Chiêu (phường An Hội Đông, TPHCM) vắng vẻ khách hàng trong chiều 19-10. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Trái với không khí trầm lắng tại chợ truyền thống, hoạt động mua bán trên các nền tảng trực tuyến lại sôi động hơn, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong thói quen mua hoa của người tiêu dùng. Nhiều chủ cửa hàng hoa tươi cũng xác nhận sức mua dịp lễ 20-10 này có phần chậm hơn các dịp lễ Valentine 14-2 hay ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, đặc biệt ở nhóm khách lẻ, do khách hàng dịch chuyển sang các kênh online.

Tiểu thương trong ngành hoa tươi tại TPHCM nhận định, việc khách hàng thắt chặt chi tiêu cùng sự dịch chuyển sang kênh mua sắm online là những nguyên nhân chính tác động đến không khí mua sắm tại các chợ hoa truyền thống. Dẫu vậy, các tiểu thương vẫn kỳ vọng sức mua sẽ tăng cao vào đúng ngày 20-10-2025.

