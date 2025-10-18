Quà tặng 20-10: Xu hướng “xanh – thiết thực – ý nghĩa” lên ngôi

Trước thềm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, thị trường quà tặng tại TPHCM đang chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý: người tiêu dùng ngày càng chuộng những món quà giản dị nhưng tinh tế, mang giá trị sử dụng thiết thực và thân thiện với môi trường. Các hệ thống bán lẻ lớn như Co.opmart và Co.opXtra đã nhanh chóng bắt nhịp xu hướng này, triển khai nhiều chương trình tri ân mang thông điệp “xanh – thiết thực – ý nghĩa”, góp phần lan tỏa lối sống tiêu dùng bền vững trong cộng đồng.

Giỏ quà tặng thiết kế độc đáo hấp dẫn người tiêu dùng tại siêu thị Co.opmart

Quà tặng “xanh – thiết thực”: lựa chọn của người tiêu dùng hiện đại

Nếu những năm trước, hoa tươi, mỹ phẩm cao cấp hay đồ trang sức là những món quà được ưa chuộng trong dịp 20-10, thì năm nay, người tiêu dùng lại hướng đến những sản phẩm gắn với đời sống thường ngày – vừa hữu dụng, vừa thể hiện sự quan tâm tinh tế. Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, sức mua quà tặng dịp này tăng khoảng 10%–15% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chi tiêu có xu hướng chọn lọc và thực tế hơn.

Nhân viên Co.opmart tặng khách mua hàng "bó hoa" rau củ quả nhân dịp 20-10

Các mặt hàng như thực phẩm dinh dưỡng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm thiên nhiên, giỏ quà trái cây tươi hay hoa rau củ “chuẩn xanh” đều tăng doanh số mạnh. Chị Hồng Nhung (phường Phú Nhuận, TPHCM) chia sẻ: “Thay vì chọn hoa tươi nhanh tàn, tôi tặng mẹ giỏ rau củ hữu cơ và sữa dinh dưỡng. Đó là món quà vừa đẹp, vừa thiết thực mà lại gắn với lối sống xanh”.

Theo đại diện Saigon Co.op, sự chuyển dịch trong lựa chọn quà tặng cho thấy người tiêu dùng ngày càng hướng đến giá trị thật. “Khách hàng không còn tìm kiếm những món quà phô trương mà chú trọng đến cảm xúc và tính ứng dụng. Xu hướng này buộc nhà bán lẻ phải đổi mới, phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường, bền vững và gần gũi hơn với đời sống”, đại diện Saigon Co.op nhận định.

Tại nhiều phường như phường Bến Thành, phường Tân Phong hay phường Linh Tây, không khí mua sắm những ngày cận lễ 20-10 đã trở nên nhộn nhịp. Các gian hàng quà tặng, giỏ quà xanh được trưng bày nổi bật, thu hút đông đảo người dân đến lựa chọn.

Co.opmart lan tỏa giá trị “xanh – thiết thực – ý nghĩa”

Với gần ba thập kỷ đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Co.opmart và Co.opXtra tiếp tục khẳng định vai trò “bạn của mọi nhà” thông qua chuỗi hoạt động tri ân đặc biệt từ ngày 16 đến 29-10. Chương trình “Tháng của nàng – Tặng ngàn ưu đãi” năm nay tập trung giới thiệu các sản phẩm “xanh – an toàn – ý nghĩa”, từ giỏ quà dinh dưỡng, thực phẩm sạch đến mỹ phẩm thiên nhiên, hướng đến phái đẹp ở mọi lứa tuổi.

Điểm nhấn nổi bật là 2.500 "bó hoa" rau củ “chuẩn xanh” được tặng miễn phí cho khách hàng nữ vào ngày 19-10 tại toàn bộ hệ thống siêu thị. Những bó hoa độc đáo kết từ cà rốt, bắp cải, ớt chuông, cải xoăn… không chỉ là món quà sáng tạo mà còn truyền đi thông điệp “trao yêu thương – sống xanh mỗi ngày”.

Nhiều thương hiệu lớn như Dove, Tresemme, Sunsilk, Pond’s, Simple… tổ chức chuỗi workshop tư vấn chăm sóc sức khỏe và giỏ quà tặng hấp dẫn cho khách hàng

Đại diện Saigon Co.op cho biết: “Dịp 20-10 năm nay, chúng tôi mong mỗi món quà không chỉ dừng ở giá trị vật chất, mà còn là lời chúc gửi gắm đến phái đẹp – hãy yêu thương bản thân, lựa chọn sống xanh và lan tỏa năng lượng tích cực. Co.opmart cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng trong hành trình đó”.

Song song với các ưu đãi mua sắm, Co.opmart còn phối hợp với nhiều thương hiệu lớn như Dove, Tresemme, Sunsilk, Pond’s, Simple… tổ chức chuỗi workshop soi da, tư vấn chăm sóc tóc và tặng quà hữu dụng như ly giữ nhiệt, túi vải, nón thời trang. Những hoạt động này không chỉ mang lại trải nghiệm mới mẻ mà còn giúp khách hàng nữ cảm nhận sự quan tâm và gắn kết từ thương hiệu.

Không gian mua sắm tại các siêu thị ở phường Bến Nghé, phường Tân Phú hay phường Bình Trị Đông những ngày này rực rỡ sắc màu và tràn ngập tiếng cười, khi nhiều gia đình đến chọn quà cùng nhau. Theo các quản lý siêu thị, lượng khách dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong dịp cuối tuần sát ngày 20-10.

Mua sắm có ý nghĩa – quà tặng thêm giá trị

Cùng với chuỗi hoạt động tri ân, Co.opmart triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn: “Quà tặng yêu thương – Đặc quyền phái đẹp” giảm giá đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm hóa mỹ phẩm, thời trang, chăm sóc cá nhân; “Vitamin cho dáng khỏe, da đẹp” giảm 10%–20% cho rau củ quả tươi, trái cây nội địa và nhập khẩu; hay “Đẹp rạng ngời – Deal hời 5K” – nơi khách hàng mua hàng trong khu tự chọn với hóa đơn trên 299.000 đồng sẽ được mua nước rửa tay Fruiser 500ml chỉ 5.000 đồng.

Đặc biệt, ngày 20-10, khách hàng nữ là thành viên Co.opmart được nhân đôi điểm thưởng khi mua sắm từ 210.000 đồng trở lên. Trên nền tảng Co.op Online, người tiêu dùng còn nhận giảm 18.000 đồng cho hóa đơn nhóm “chăm sóc cá nhân” từ 250.000 đồng khi nhập mã CHIDEP hoặc EMXINH.

Theo đại diện Saigon Co.op, chuỗi hoạt động và ưu đãi lần này không chỉ nhằm kích cầu mua sắm mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tiêu dùng xanh, khuyến khích cộng đồng lựa chọn lối sống lành mạnh và bền vững. “Đó chính là giá trị cốt lõi mà Co.opmart luôn theo đuổi – phát triển kinh doanh gắn với lợi ích cộng đồng”, bà Liên nhấn mạnh.

Nhiều khách hàng cũng đánh giá cao sự sáng tạo và tinh tế trong cách Co.opmart tổ chức mùa tri ân 20-10. Chị Mỹ Dung (phường Bình Thạnh, TPHCM) bày tỏ: “Tôi rất thích bó hoa rau củ và các gói quà tặng dinh dưỡng năm nay. Món quà nhỏ nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa, khiến việc mua sắm không chỉ là chi tiêu mà còn là hành động sẻ chia”.

Với cách tiếp cận nhân văn và tinh thần đổi mới, Co.opmart và Co.opXtra không chỉ mang đến mùa quà tặng 20-10 nhiều cảm xúc mà còn góp phần định hình xu hướng tiêu dùng hiện đại – nơi mỗi món quà là biểu tượng của yêu thương, trách nhiệm và lối sống xanh.

Từ bó hoa rau củ độc đáo đến giỏ quà dinh dưỡng giản dị, tất cả đều thể hiện thông điệp mà Co.opmart gửi gắm: “Trao quà yêu thương – sống xanh cùng cộng đồng.”

MINH XUÂN