Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Tập trung giải pháp đạt tăng trưởng hai con số

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10% và thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng là những nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa quyết định đối với vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Sáng 8-7, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ 4 (mở rộng); giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thống nhất các giải pháp trọng tâm cho chặng đường 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM…

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, TPHCM vẫn đạt mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 8,55%, cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, so với mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10%, thành phố còn thiếu 1,45 điểm phần trăm. Với quy mô kinh tế hơn 3 triệu tỷ đồng, mỗi 1% tăng trưởng của TPHCM có ý nghĩa lớn, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, đòi hỏi toàn hệ thống nỗ lực, quyết liệt hơn để hoàn thành mục tiêu. Trong đó, tăng trưởng tối thiểu 10% và thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng là những nhiệm vụ quan trọng, quyết định vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đến nay, tỷ lệ giải ngân của TPHCM đạt khoảng 35%, tương đương bình quân cả nước nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân 40% vào cuối quý 2, 70% vào cuối quý 3 và 100% vào cuối năm. Do đó, các sở, ngành, địa phương cần có giải pháp cụ thể, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ từng dự án, công trình.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu dự hội nghị

Cùng với đầu tư công, thành phố phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện nghiêm yêu cầu cắt giảm thủ tục, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, trong đó có công tác sắp xếp cán bộ. Việc rà soát, bố trí cán bộ sẽ tiếp tục được thực hiện đến cấp phòng, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu các ngành, các cấp tập trung triển khai các công trình, dự án trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông, cao tốc, trung tâm hành chính, trung tâm tài chính và các dự án PPP. Đây là những công trình có vai trò tạo động lực tăng trưởng, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM.

Đồng chí nhấn mạnh, đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt, song cũng cần khơi thông mạnh mẽ nguồn lực xã hội, nhất là khu vực tư nhân. Năm 2026, tổng nhu cầu huy động vốn đầu tư của TPHCM rất lớn, trong khi ngân sách chỉ đáp ứng một phần. Vì vậy, thành phố mời doanh nghiệp tham gia trao đổi, cam kết tiến độ, tháo gỡ khó khăn và đồng hành triển khai các dự án.

Bên cạnh phát triển hạ tầng, TPHCM sẽ tập trung vào các động lực tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, logistics, khu thương mại tự do, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao. Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, thành phố cần phát huy lợi thế về vị trí, cảng biển, hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia để phát triển các ngành kinh tế mới, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đại biểu dự hội nghị

Một nhiệm vụ lớn khác là tập trung xử lý các tồn tại kéo dài như ô nhiễm môi trường, ngập nước, ùn tắc giao thông, hướng tới xây dựng TPHCM không ma túy. Đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu người đứng đầu các ngành, địa phương phải có giải pháp cụ thể, thực chất, không né tránh, chung chung.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp khả thi, tạo thống nhất cao để sau hội nghị, từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu khẩn trương triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Tinh thần thực hiện là rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số và tăng thu ngân sách.

NGÔ BÌNH