TPHCM tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng, TPHCM chuyển mạnh từ “tư duy quản lý” sang “tư duy quản trị”, lấy kết quả đầu ra làm thước đo, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, thúc đẩy chuyển đổi số và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

Sáng 8-7, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ 4 (mở rộng); giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị

Kiên quyết điều chuyển vốn các dự án chậm tiến độ

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ những kết quả, tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng hai con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh, giải ngân 100% vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Thành phố tiếp tục đổi mới, chuyển từ “tư duy quản lý” sang “tư duy quản trị”, lấy hiệu quả công việc và kết quả đầu ra làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh trình bày tham luận

Thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra thực địa, tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tiến độ, giải ngân. Các đơn vị phải xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ từng dự án; kiên quyết cắt giảm vốn dự án chậm triển khai, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa, tránh đầu tư dàn trải.

Về mục tiêu thu ngân sách Nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, sở phối hợp các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải pháp trọng tâm, trong đó hoàn tất hồ sơ, thủ tục đấu giá các khu đất công trước tháng 9-2026 để tạo nguồn thu khoảng 96.806 tỷ đồng. Đồng thời, rà soát, đôn đốc thu hồi nợ thuế, nhất là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn tồn khoảng 89.284 tỷ đồng (tính đến ngày 30-6). Sở phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh quyết toán các dự án đầu tư công, sớm đưa công trình vào khai thác, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng Luật Đô thị đặc biệt và lập Quy hoạch TPHCM với tầm nhìn 100 năm, hướng tới xây dựng đô thị thông minh, đáng sống hàng đầu châu Á, bền vững và sáng tạo.

Phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng, Trưởng Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% năm 2026, thành phố cần duy trì mức tăng 11,7% trong 6 tháng cuối năm, với quý 3 tăng 11,07% và quý 4 tăng 12,3%.

Trưởng Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng trình bày tham luận

TPHCM xây dựng kịch bản tăng trưởng, tập trung thúc đẩy đầu tư công, kích cầu tiêu dùng, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu và tìm động lực tăng trưởng mới. Trưởng Thống kê TPHCM cho rằng, tăng trưởng bền vững không thể chỉ dựa vào đầu tư, tín dụng mà cần cải cách thể chế, đổi mới sáng tạo, nâng năng suất, phân cấp gắn với trách nhiệm giải trình và thúc đẩy chuyển đổi số.

Quản trị bằng kết quả, đo lường bằng KPI

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh cho biết, thành phố đã xây dựng hạ tầng số dùng chung hiện đại, đồng bộ; trong đó mạng truyền số liệu và Metronet băng thông cao kết nối ổn định hơn 600 điểm với Trung tâm dữ liệu thành phố.

Trung tâm dữ liệu đang vận hành 1.286 máy chủ, đáp ứng nhu cầu lưu trữ, xử lý cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số dùng chung của thành phố. Hạ tầng hội nghị trực tuyến cũng đã kết nối từ cấp thành phố đến 168 phường, xã, đặc khu, phục vụ đồng thời hơn 500 cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà trao khen thưởng đến các tập thể

Theo Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, lần đầu tiên thành phố hình thành một kiến trúc hạ tầng số phục vụ đồng thời cả ba khối: chính quyền, Đảng và MTTQ, đoàn thể trên cùng một nền tảng kỹ thuật thống nhất. Trung tâm Chuyển đổi số tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để vận hành ổn định hạ tầng đã xây dựng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Đồng thời chủ động nghiên cứu, mở rộng năng lực hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển các nền tảng số dùng chung trong giai đoạn tiếp theo, phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quyết tâm bứt phá, phấn đấu GRDP tăng trên 10%. Trong đó, kinh tế số chiếm 30%; huy động hơn 1,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển, giải ngân 100% vốn đầu tư công và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao khen thưởng đến các tập thể

Đồng thời, thành phố tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thành phố tập trung chuẩn hóa cán bộ, đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng theo nguyên tắc “đúng người - đúng việc - đúng địa bàn”; khắc phục chồng chéo chức năng, thiếu nhân lực đáp ứng yêu cầu mới. Hệ thống đánh giá công việc theo chỉ số hiệu suất (KPI) được xây dựng để định lượng hiệu quả của cơ quan, đơn vị, cá nhân, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thành phố tiếp tục giữ vững nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phương thức lãnh đạo được đổi mới theo hướng khoa học, sát thực tiễn, bảo đảm “6 rõ”, “5 thật”, “7 dám”; nâng cao chất lượng triển khai nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trao khen thưởng đến các tập thể

Tại hội nghị, UBND TPHCM tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021-2025; hoàn thành xuất sắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 6 tháng đầu năm.

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