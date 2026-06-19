Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh, trách nhiệm của thành phố

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 10%, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính và khơi thông các nguồn lực phát triển.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 19-6, kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, TPHCM vẫn nỗ lực duy trì đà tăng trưởng tích cực. Nổi bật là thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt trên 500.000 tỷ đồng; vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 312.429 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng tích cực ở mức 11,5%. Đặc biệt, ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, đạt doanh thu 213.980 tỷ đồng, tăng 63,9% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư của thành phố đang trở nên hấp dẫn hơn; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng 12 bậc, đứng thứ 98 toàn cầu. Bên cạnh kinh tế, tinh thần "thành phố nghĩa tình" tiếp tục được phát huy qua các công tác chăm lo an sinh xã hội, y tế và giáo dục, không chỉ cho cư dân thành phố mà còn hỗ trợ đồng bào cả nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công đến cuối tháng 6 mới đạt khoảng 30% kế hoạch. Bên cạnh đó, nhiều phường, xã đang phải xử lý khối lượng công việc rất lớn trong khi nguồn nhân lực và điều kiện hạ tầng chưa thực sự tương xứng. Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để phấn đấu giải ngân 100%, góp phần thúc đẩy tăng trưởng; vận hành chính quyền địa phương thông suốt hơn.

Đồng chí giao các sở, ngành liên quan chủ động tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu vốn và có khả năng giải ngân ngay; bảo đảm nguyên tắc tập trung, hiệu quả, không dàn trải. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đơn giá xây dựng, vật liệu xây dựng, quỹ nhà tái định cư và tổ chức thi công các công trình trọng điểm.

Cùng với đó, nghiên cứu, tham mưu cơ chế đánh giá trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch yêu cầu chuyển từ tư duy "quản lý kiểm soát" sang "quản trị và phục vụ".

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên. Đây là mệnh lệnh chính trị, là trách nhiệm của thành phố trước nhân dân và cả nước. Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ kiên định thực hiện các kế hoạch đề ra, bất kể những khó khăn từ tình hình quốc tế. Thành phố cũng quyết tâm đưa tổng thu ngân sách vượt 1 triệu tỷ đồng và tập trung cao độ cho công tác hoàn thiện thể chế và khơi thông các nguồn lực.

Thành phố cũng đang tập trung chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù. Đặc biệt là việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo thể chế vượt trội, giúp tháo gỡ các nút thắt phát triển. Để đảm bảo mục tiêu, TPHCM đã phân khai chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng sở, ngành và các doanh nghiệp lớn, đồng thời có cơ chế khen thưởng kịp thời cho những đơn vị thực hiện tốt.

Ngoài ra, TPHCM sẽ cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ và cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết công việc.

Đại biểu tham gia biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong quy hoạch đô thị, TPHCM sẽ phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng) xung quanh các nhà ga metro và các tuyến đường chính. Chương trình di dời nhà ven kênh rạch cũng được đẩy mạnh với mục tiêu hoàn thành sớm các chỉ tiêu đề ra; công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân và đầu tư trường lớp cũng được ưu tiên hàng đầu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cam kết tập thể chính quyền thành phố sẽ hành động với một tinh thần quyết liệt nhất, hiệu quả nhất, đúng trách nhiệm nhất; kiên quyết không để lợi ích cục bộ hay tâm lý e ngại, đùn đẩy làm cản trở sự phát triển chung; lấy sự hài lòng, sự thịnh vượng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho năng lực điều hành của bộ máy chính quyền.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG