Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam

Trước thềm Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 (tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9 đến 10-6), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavan Sisoulat đã có những nhận định, đánh giá về ý nghĩa, tầm quan trọng của diễn đàn, cũng như đóng góp của Việt Nam trong việc thúc đẩy duy trì vai trò trung tâm của ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavan Sisoulat. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavan Sisoulat đánh giá cao việc Việt Nam đã đưa ra sáng kiến và tổ chức thành công AFF trong năm 2024 và 2025. Theo Thứ trưởng, mỗi kỳ diễn đàn đều lựa chọn một chủ đề khác nhau, nhưng tất cả đều mang tính thời sự, phù hợp với bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới đang biến động nhanh chóng và khó dự báo.

Việc Việt Nam chọn chủ đề của AFF 2026 là “Cùng định hình tương lai chung: hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm” cho thấy sự nhạy bén của Việt Nam, rất phù hợp và rất kịp thời, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới đang diễn biến nhanh chóng và khó đoán định như hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào khẳng định, AFF là một cơ chế quan trọng để thúc đẩy việc trao đổi quan điểm và đề xuất định hướng hợp tác của ASEAN trong tương lai, với mục tiêu tổng thể là tăng cường sự vững mạnh cho Cộng đồng ASEAN, giúp ASEAN nâng cao khả năng ứng phó và tận dụng cơ hội từ những thách thức một cách hiệu quả và kịp thời.

Các ý kiến và đề xuất được nêu ra tại AFF trong năm 2024 và 2025 là nguồn tham khảo rất quan trọng cho ASEAN trong quá trình xây dựng và triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, cũng như các chiến lược liên quan.

Các đề xuất tại AFF trong hai năm qua đã nhấn mạnh đến việc thúc đẩy vai trò lãnh đạo và tính trung tâm của ASEAN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số, phát triển xanh, bao gồm cả khả năng thích ứng của ASEAN để đối phó với khủng hoảng. Tất cả những điều này đều đang được triển khai hiện thực hóa.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào tin tưởng, chắc chắn AFF không chỉ giúp nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam, mà còn tiếp tục đóng góp quan trọng cho việc xác định tầm nhìn, định hướng hợp tác của ASEAN trong tương lai, góp phần xây dựng ASEAN trở thành một khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Đề cập tới những đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy duy trì vai trò trung tâm của ASEAN và phát huy tiếng nói của ASEAN đối với hòa bình, ổn định khu vực, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào cho rằng, trong bối cảnh tình hình khu vực - thế giới đang có những diễn biến nhanh chóng và khó đoán định, có cả những thách thức truyền thống và phi truyền thống, cùng sự cạnh tranh địa chính trị - địa kinh tế ngày càng diễn ra gay gắt, Việt Nam thời gian qua là một trong những nước thành viên ASEAN có vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy tham vấn về chiến lược của ASEAN trong tương lai.

Đặc biệt, sáng kiến của Việt Nam tổ chức AFF có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và các bên liên quan trong việc xác định tầm nhìn, định hướng phát triển ASEAN trong dài hạn.

TTXVN