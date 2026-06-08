Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Tổng Thư ký ASEAN đề cao vai trò kiến tạo của Việt Nam

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) đang dần xây dựng được uy tín và thương hiệu riêng, trở thành một kênh trao đổi hữu ích, thiết thực, đóng góp cho quá trình hoạch định chính sách, thúc đẩy hợp tác và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Ảnh: ASEAN.ORG

Theo Tổng Thư ký ASEAN, AFF là một sáng kiến quan trọng của Việt Nam nhằm thúc đẩy ngoại giao ASEAN ở cả bình diện khu vực và toàn cầu. Việc Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức diễn đàn lần thứ ba trong năm 2026, sau thành công của hai kỳ trước vào các năm 2024 và 2025, cho thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN cũng như nỗ lực nâng cao vị thế của hiệp hội trên trường quốc tế.

Ông Kao Kim Hourn nhận định, diễn đàn đang trở thành một trong những cơ chế đối thoại quan trọng, nơi Việt Nam phát huy vai trò kiến tạo trong việc thúc đẩy thảo luận về các vấn đề chiến lược của khu vực. Trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động, ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với các vấn đề toàn cầu, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình. Theo Tổng Thư ký ASEAN, việc Việt Nam duy trì và phát triển diễn đàn qua các năm cho thấy năng lực kết nối, tập hợp và dẫn dắt đối thoại khu vực về các vấn đề mang tính chiến lược.

Về vai trò của Việt Nam trong ASEAN, Tổng Thư ký Kao Kim Hourn khẳng định, Việt Nam luôn là một thành viên quan trọng, tích cực và mang tính xây dựng kể từ khi gia nhập ASEAN năm 1995. Trong hơn 30 năm qua, Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng, hội nhập khu vực và tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Tổng Thư ký ASEAN cũng bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới, khi ASEAN bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng 4 kế hoạch chiến lược mới.

Theo ông Kao Kim Hourn, với đội ngũ lãnh đạo hiện nay và những thành tựu phát triển đã đạt được, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục đóng góp cho cả 3 trụ cột của ASEAN gồm Cộng đồng chính trị - an ninh, Cộng đồng kinh tế và Cộng đồng văn hóa - xã hội.

Ông Kao Kim Hourn cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy kết nối khu vực. Những dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai không chỉ góp phần tăng cường liên kết giữa Việt Nam với các nước ASEAN mà còn mở rộng kết nối kinh tế với các đối tác bên ngoài khu vực, qua đó tạo thêm động lực cho tiến trình hội nhập và phát triển của ASEAN.

Theo Tổng Thư ký ASEAN, những đóng góp đó tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời góp phần tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác và nâng cao vai trò của ASEAN trong bối cảnh khu vực và thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc.

Theo TTXVN