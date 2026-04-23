Hướng dẫn hồ sơ cấp sổ hồng tại chung cư K26 Dương Quảng Hàm

Mới đây, Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) đã có văn bản gửi Ban quản lý dự án 98 - chủ đầu tư dự án Chung cư K26 Dương Quảng Hàm, phường Hạnh Thông về việc cung cấp hồ sơ cấp sổ hồng cho người mua căn hộ tại chung cư.

Cư dân Chung cư K26, phường Hạnh Thông (TPHCM) đã vào ở hơn 16 năm nay vẫn chưa được cấp sổ hồng. Ảnh: THANH HIỀN

Tháng 6-2025, Tổ công tác 5013 (gọi tắt của Tổ Công tác tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người dân tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM, do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng - PV) đã có buổi làm việc với chủ đầu tư dự án Chung cư K26.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã đề nghị chủ đầu tư thực hiện 3 nội dung: phối hợp với UBND phường để rà soát, phân loại hiện trạng xây dựng các căn hộ tại dự án; báo cáo đề xuất cụ thể gửi Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM (VPĐKĐĐ) đối với nội dung liên quan đến những hạng mục xây dựng không đúng vị trí theo bản vẽ tổng mặt bằng được phê duyệt, việc nghiệm thu công trình hoàn thành và bàn giao hạ tầng của dự án; liên hệ VPĐKĐĐ và phối hợp với Phòng Quản lý đất để làm rõ về cơ cấu sử dụng đất của dự án.

Theo VPĐKĐĐ, tại Nghị định 151/2025 quy định hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp sổ hồng cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trong dự án bất động sản gồm:

Văn bản về việc nhà ở, công trình xây dựng đã được nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp có nhận chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng;

Văn bản về việc đủ điều kiện được chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định 151/2025, do người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng kê khai;

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng;

Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng;

Giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư dự án;

Chứng từ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp VPĐKĐĐ nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền, về việc dự án được điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết mà làm phát sinh nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

VPĐKĐĐ hướng dẫn: sau khi chủ đầu tư có báo cáo, đề xuất các nội dung theo yêu cầu của tổ công tác thì gửi về VPĐKĐĐ; chủ đầu tư liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM để được hướng dẫn nộp hồ sơ cấp sổ hồng đối với các căn hộ không có vi phạm về trật tự xây dựng, cho người mua nhà theo danh sách được phê duyệt tại Chung cư K26.

Trước đó, Báo SGGP đăng bài viết “Gỡ vướng sổ hồng, vẫn tiếp tục vướng” có nội dung phản ánh tình trạng Chung cư K26 Dương Quảng Hàm, với quy mô 640 căn hộ dù đã được đưa vào sử dụng 16 năm qua nhưng đến nay người mua vẫn chưa được cấp sổ hồng.

THANH HIỀN