TPHCM tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất” dịp lễ 30-4 và 1-5

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 9-4-2026 về việc tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026).

TPHCM sẽ bắn pháo hoa 3 điểm tầm cao và 4 điểm tầm thấp nhân dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đó, TPHCM sẽ tổ chức Triển lãm hình ảnh kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, diễn ra từ ngày 23-4 đến 12-5 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và dọc đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn); Công viên Nguyễn Du (đường Nguyễn Du, phường Thủ Dầu Một) và tại Nhà truyền thống cách mạng (số 1 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu).

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cũng sẽ được tổ chức sôi nổi gồm: Giải Việt dã Truyền thống 30-4 TPHCM mở rộng lần thứ 50 năm 2026; Chương trình biểu diễn nghệ thuật tổ chức vào tối 30-4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), sân khấu ngoài trời - công viên Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa); Triển lãm tư liệu và hình ảnh tại Đường sách TPHCM (phường Sài Gòn); Trang trí ánh sáng nghệ thuật tại các đường phố chính… Ngoài ra, Thành phố còn tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân ở các phường - xã vùng ven từ ngày 26-4 đến 1-5-2026.

Nhân dịp này, Hội Cựu Chiến binh Thành phố sẽ tổ chức gặp mặt các tướng lĩnh Quân đội, Công an và các nhân chứng lịch sử từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh; Thành Đoàn TPHCM tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các khu ký túc xá…; Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 18 - năm 2026 với chủ đề: “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, Ngày hội công nhân kết hợp khai mạc Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cấp Thành phố…

Đặc biệt, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật do Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì phối hợp với Sở VH-TT TPHCM và các đơn vị liên quan thực hiện, sẽ diễn ra từ 21 giờ 00 phút đến 21 giờ 15 phút, ngày 30-4-2026. Pháo hoa được bắn tại 3 điểm tầm cao, gồm: Khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa); và 4 điểm tầm thấp, gồm: Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn), Khu biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè), Khu Đô thị Du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise, xã Cần Giờ).

