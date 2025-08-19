TPHCM tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9

Lãnh đạo TPHCM cùng đại diện các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế trên địa bàn TPHCM tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ sự trân trọng tới các quốc gia và thành phố trên thế giới, các đối tác quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài và bạn bè quốc tế năm châu, đặc biệt là thân nhân kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã luôn đồng hành, gắn bó, dành cho TPHCM sự yêu mến, tin cậy và sự chia sẻ, hỗ trợ quý báu, góp phần quan trọng làm nên những thành tựu phát triển của TPHCM trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại tiệc chiêu đãi chào mừng 80 năm Quốc khánh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung của Trung ương Đảng và Chính phủ, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp TPHCM sẽ không ngừng phát huy tinh thần “tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, lấy đoàn kết, thống nhất làm phương châm - lấy trí tuệ và sức sáng tạo làm nguồn lực - lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể - xem doanh nghiệp là nguồn lực, động lực cho sự phát triển, để đưa thành phố vươn mình phát triển, không chỉ là điểm sáng của Việt Nam, mà là điểm đến tin cậy, an toàn và hiệu quả, bền vững của thế giới.

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, với tinh thần “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”, trên chặng đường sắp tới, TPHCM mong muốn tiếp tục nhận được đồng hành, quan tâm, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, thông qua vai trò cầu nối và thúc đẩy của các nhà ngoại giao, các Tổng Lãnh sự, Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế tại TPHCM.

Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM, ﻿bà Ariadne Feo Labrda phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Gửi lời chúc mừng đến nhân dân Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, bà Ariadne Feo Labrda, Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM, đại diện Lãnh sự đoàn tại TPHCM, khẳng định Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, quan hệ quốc tế và đặc biệt là an sinh xã hội. Gần 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, sự phát triển kinh tế đã đạt nhiều kết quả nổi bật. TPHCM là động lực quan trọng trong những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là giai đoạn 2021-2025.

Trước khi sáp nhập các địa phương, GDP của TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,82%, và sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, tốc độ tăng trưởng khu vực đạt 6,56%. Đặc biệt, TPHCM đã đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý.

PHƯƠNG NAM