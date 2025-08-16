Sáng 16-8, tại Trại tạm giam số 2, Công an TPHCM đã diễn ra hội thao chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 với sự tham dự của Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Hội thao cũng hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc CATP (đứng giữa) trao giải môn bóng đá cho đội đoạt giải

Các đơn vị tham gia gồm: Trại tạm giam số 1, Trại tạm giam số 2, Trại tạm giam Bố Lá, Trại tạm giam Chí Hoà, Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an TPHCM và các đơn vị khách mời.

Các thành viên tham gia kéo co tại hội thao

Hội thao gồm 3 môn bóng đá, bóng chuyền và kéo co. Trong không khí thi đấu sôi nổi, với tinh thần thi đấu hết mình, trung thực, cao thượng, cống hiến những trận đấu hay, kịch tính, các vận động viên đã giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tạo mối quan hệ gắn bó trong công tác.

Lãnh đạo các đơn vị chúc mừng các đội tham gia hội thao

Đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND tích cực rèn luyện sức khoẻ, học hỏi, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

XUÂN TRUNG