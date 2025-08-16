Xã hội

Hội thao chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9

SGGPO

Sáng 16-8, tại Trại tạm giam số 2, Công an TPHCM đã diễn ra hội thao chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 với sự tham dự của Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Hội thao cũng hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

z6913516596288_b1546b627d5216e23f7916c44accd500.jpg
Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc CATP (đứng giữa) trao giải môn bóng đá cho đội đoạt giải

Các đơn vị tham gia gồm: Trại tạm giam số 1, Trại tạm giam số 2, Trại tạm giam Bố Lá, Trại tạm giam Chí Hoà, Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an TPHCM và các đơn vị khách mời.

z6913415156365_129159c8881d02184c6a94cd2819c2c3.jpg
Các thành viên tham gia kéo co tại hội thao

Hội thao gồm 3 môn bóng đá, bóng chuyền và kéo co. Trong không khí thi đấu sôi nổi, với tinh thần thi đấu hết mình, trung thực, cao thượng, cống hiến những trận đấu hay, kịch tính, các vận động viên đã giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tạo mối quan hệ gắn bó trong công tác.

z6913525286763_d0cbf4f95d27fd2ce6ccc91080e05480.jpg
Lãnh đạo các đơn vị chúc mừng các đội tham gia hội thao

Đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND tích cực rèn luyện sức khoẻ, học hỏi, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

XUÂN TRUNG

Từ khóa

Phan Huy Văn Bố Lá CAND Trại tạm giam CATP Kéo co Hội thao Cao thượng Bóng chuyền Thượng tá

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn