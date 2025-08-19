TPHCM khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Sáng 19-8, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025)

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham quan triển lãm.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7; đồng chí Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM; Đại tá Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo người dân thành phố.

Triển lãm diễn ra từ ngày 19-8 đến ngày 5-9 tại ba địa điểm: đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (phía trước Sở VH-TT TPHCM và đối diện Công viên Chi Lăng).

Khách tham quan triển lãm.

Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, 100 bức ảnh với chủ đề “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” được trưng bày, tái hiện khí thế Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Nổi bật là hình ảnh hơn một triệu người dân Sài Gòn – Chợ Lớn và các tỉnh Nam bộ xuống đường giành chính quyền ngày 25-8-1945, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

Tại đường Đồng Khởi, khu vực trước Sở VH-TT TPHCM, triển lãm trưng bày 70 bức ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh vững tin hướng tới kỷ nguyên mới”, phản ánh chặng đường phát triển mạnh mẽ của TPHCM trên các lĩnh vực, với khát vọng vươn lên trở thành siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu của cả nước và khu vực.

Đối diện Công viên Chi Lăng, không gian triển lãm mang chủ đề “Sắc màu văn hóa – du lịch Thành phố Hồ Chí Minh”, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, di sản lịch sử - văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, thân thiện, mến khách.

Các bạn trẻ tham quan tìm hiểu lịch sử thông qua triển lãm

Triển lãm là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, góp phần ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, đồng thời khẳng định những thành tựu và khát vọng phát triển của TPHCM trong kỷ nguyên mới.

80 năm đã trôi qua, nhưng âm vang của Tuyên ngôn Độc lập vẫn vang vọng núi sông, khắc sâu trong trái tim mỗi người Việt Nam, thôi thúc các thế hệ nối tiếp vững bước trên con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tinh thần quật khởi của Cách mạng Tháng Tám tiếp tục được phát huy trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, đưa dân tộc đến mùa xuân đại thắng năm 1975, thu non sông về một mối. Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc chung sức dựng xây đất nước, đặc biệt là gần 40 năm đổi mới với nhiều thành tựu toàn diện, khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

THIÊN BÌNH