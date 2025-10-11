TPHCM tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025

Ngày 11-10, tại lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2025) và 50 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 86 doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu năm 2025. Cùng dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) công bố kết quả bình chọn “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM năm 2025”, với 109 sản phẩm và 56 dịch vụ của 105 doanh nghiệp được vinh danh.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM được UBND TPHCM trao tặng Bằng khen Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu năm 2025

32 triệu tỷ đồng: Dấu ấn của doanh nghiệp TPHCM

Buổi lễ không chỉ là sự kiện tôn vinh những đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là dịp nhìn lại hành trình 50 năm phát triển mạnh mẽ của giới doanh nhân thành phố – lực lượng nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, tổng doanh thu của các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 32 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách 30.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 120.000 lao động.

“Những con số này thể hiện sức bật của doanh nghiệp thành phố trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Họ không chỉ kiên định phát triển sản xuất mà còn tiên phong đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số,” ông Hòa nhận định.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định thành phố đang bước vào giai đoạn “tăng tốc” với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,5% trong năm 2025, hướng đến trở thành trung tâm tài chính, thương mại của khu vực Đông Nam Á. Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp được xem là nhân tố then chốt.

Phó c hủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (giữa) trao tặng b ằng khen Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu TPHCM năm 2025

“Chính quyền TPHCM luôn xác định doanh nghiệp là trung tâm phục vụ. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố,” Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, sự chủ động của doanh nghiệp được xem là yếu tố quyết định. Nhiều doanh nghiệp thành phố đã chứng minh khả năng thích ứng nhanh, tìm thấy cơ hội trong thách thức. Các chương trình đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển logistics và kinh tế số đã tạo động lực tăng trưởng bền vững, giúp TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Cần tạo động lực mới cho doanh nghiệp bứt phá

ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) – đơn vị vừa được UBND TPHCM trao tặng bằng khen Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025, cho biết, phần thưởng này là sự ghi nhận nỗ lực bền bỉ của hơn 6.000 cán bộ, nhân viên toàn hệ thống.

Đây là nguồn động viên lớn để SATRA tiếp tục đầu tư đổi mới, phát triển hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường, phục vụ tốt hơn người tiêu dùng.

Với thế mạnh ở hai lĩnh vực chính là bán lẻ hiện đại và sản xuất – chế biến thực phẩm, SATRA hiện sở hữu chuỗi siêu thị SATRA, Satramart, Satrafoods, trung tâm thương mại SATRA Center Mall cùng chợ đầu mối Bình Điền – đầu mối nông sản lớn nhất cả nước.

Từ các hệ thống này, SATRA xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm khép kín, đảm bảo an toàn, truy xuất nguồn gốc và ổn định giá cả cho người tiêu dùng. Doanh nghiệp cũng đang mở rộng xuất khẩu thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng chất lượng cao sang nhiều thị trường trên thế giới.

Sự chuyển mình mạnh mẽ đó đã mang lại kết quả tích cực. Doanh thu của SATRA và các đơn vị thành viên liên tục tăng trưởng, góp phần ổn định thị trường hàng hóa, nhất là trong giai đoạn cao điểm như Tết Nguyên đán hay mùa mưa bão.

Phó c hủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (giữa) trao tặng danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM năm 2025” cho các doanh nghiệp TPHCM

Ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp tiêu biểu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng giúp thành phố đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, TPHCM đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong thủ tục đầu tư, đất đai, PCCC, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực thi Nghị quyết 98 của Quốc hội, đồng thời triển khai nhiều chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, logistics và thương mại điện tử.

“Thành phố đặt niềm tin vào đội ngũ doanh nhân – những người dám nghĩ, dám làm và kiên định với con đường phát triển bền vững. Chính quyền sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ để doanh nghiệp phát huy hết tiềm năng”, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định.

Nhìn lại hành trình 50 năm của Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, từ những ngày đầu thành lập trong giai đoạn kinh tế còn nhiều khó khăn đến nay, có thể thấy sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nhân thành phố – những người đang góp phần tạo nên diện mạo năng động, hiện đại và hội nhập cho TPHCM hôm nay.

Họ không chỉ tạo công ăn việc làm, đóng góp ngân sách mà còn là lực lượng tiên phong trong cải tiến sản phẩm, hội nhập thị trường quốc tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Sự kiện tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần kiên cường và sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp TPHCM, trong đó SATRA tiếp tục là điểm sáng, biểu tượng cho nỗ lực không ngừng vì sự phát triển chung của thành phố và niềm tự hào của hàng Việt Nam.

MINH XUÂN