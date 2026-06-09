TPHCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng "chành cua"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can trong đường dây cưỡng đoạt tài sản, hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp trung chuyển cua tại Chành cua 46, thu lợi bất chính hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 9-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra các hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Chành cua 46 (phường Minh Phụng, TPHCM).

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra, Chành cua 46 hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây về TPHCM nhưng áp đặt “luật ngầm”, buộc các chủ vựa và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng đến kiểm đếm, nộp phí 30.000 đồng/thùng.

Nhóm này thường xuyên đe dọa, đập phá phương tiện, hàng hóa, gây cản trở hoạt động vận chuyển đối với các đơn vị không chấp hành "luật ngầm". Do lo ngại bị trả đũa, nhiều chủ hàng và đơn vị vận chuyển buộc phải đưa hàng về chành cua này.

Mỗi ngày, chành tiếp nhận 1.000-3.000 thùng cua, thu 30-90 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền chành cua thu lợi bất chính là hơn 40 tỷ đồng.

Cơ quan Công an xác lập phương án đấu tranh, triệt phá đường dây

Cơ quan điều tra xác định đường dây hoạt động có tổ chức, trong đó Lâm Bích Dung (SN 1977) giữ vai trò cầm đầu, Chí Tằng Sếnh (SN 1986) hỗ trợ điều hành.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án làm rõ nhiều vụ cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan hoạt động cưỡng đoạt của nhóm. Điển hình, tháng 9-2025, các đối tượng đã đập phá một xe tải vận chuyển cua không đưa hàng qua chành để răn đe. Tổng thiệt hại tài sản trong các vụ việc được xác định hơn 80 triệu đồng.

Các bị can và tang vật bị cơ quan công an thu giữ

Rạng sáng 1-6, Công an TPHCM đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan và khám xét nhiều địa điểm. Lực lượng chức năng đồng thời phát hiện một số trường hợp chống đối, cản trở hoạt động của cơ quan chức năng.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

MẠNH THẮNG