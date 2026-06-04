Triệt phá đường dây cá cược đá gà qua mạng, một tháng giao dịch 80 tỷ đồng

Ngày 4-6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà trực tuyến quy mô lớn. Riêng số tiền cá cược trong tháng 5-2026 đã lên tới 80 tỷ đồng.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng. Ảnh: CATN

Trước đó, trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược đá gà thắng thua bằng tiền thông qua mạng internet nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, ngày 31-5, cơ quan chức năng tiến hành đột kích một địa điểm tại ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh, bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Nhóm này sử dụng các thiết bị kết nối internet để theo dõi trực tiếp các trận đá gà trên mạng, đồng thời nhận và tổ chức cá cược thắng thua bằng tiền.

Tang vật thu được tại hiện trường. Ảnh: CATN

Kết quả điều tra ban đầu xác định địa điểm trên do Lê Văn Ngộ (sinh năm 1986, ngụ xã Đức Lập) cùng một số đối tượng khác đứng ra tổ chức.

Tại hiện trường, công an thu giữ laptop, tivi, modem wifi, nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép việc cá cược cùng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1 đến 31-5, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đặt cược lên đến khoảng 80 tỷ đồng, cho thấy tính chất chuyên nghiệp và quy mô hoạt động của đường dây cờ bạc này.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

QUANG VINH