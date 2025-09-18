TPHCM: Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền sẽ diễn ra cuối năm 2025

Qua đó, nhằm phát huy vai trò trung tâm của thành phố trong việc dẫn dắt chuỗi cung ứng xanh – an toàn – trách nhiệm – minh bạch. Hoạt động sẽ được tổ chức đồng bộ, kết hợp cùng nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng như “Ngày không tiền mặt”, “Shopping Season”, Tuần lễ sản phẩm OCOP, Hội chợ xúc tiến tiêu dùng…

Hội chợ triển lãm các mặt hàng nông sản vừa diễn ra tại TPHCM

Một điểm mới đáng chú ý là chương trình tập trung ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử. Theo đó, TPHCM sẽ phối hợp cùng các công ty công nghệ trong và ngoài nước để xây dựng giải pháp bán hàng trực tuyến hiện đại, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thương mại điện tử trực tiếp (Live Commerce) và mô hình M2C (từ nhà máy đến người tiêu dùng).

Đặc biệt, nền tảng www.ketnoicungcau.vn sẽ tiếp tục là kênh quan trọng, giúp doanh nghiệp và hệ thống phân phối dễ dàng tìm kiếm nguồn hàng, chào mua, kết nối trực tuyến, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới như Shopee, Lazada, Amazon, Alibaba.

Nông dân TPHCM canh tác dưa lưới cho thu nhập khá

Điểm nhấn trong Chương trình kết nối cung cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành là Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và Hội nghị kết nối cung cầu 2025, diễn ra từ ngày 19 đến 21-12 tại TPHCM. Sự kiện quy tụ hơn 500 đại biểu, doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối cùng hàng chục gian hàng OCOP, đặc sản vùng miền.

Tại đây sẽ diễn ra “Lễ hội Yến” lần đầu tiên, nhằm quảng bá yến sào Cần Giờ – sản phẩm có giá trị kinh tế cao, giàu bản sắc văn hóa ẩm thực. Song song đó, nhiều đặc sản khác như bánh tráng Phú Hòa Đông (TPHCM), sản phẩm OCOP và nông sản an toàn từ các tỉnh, thành cũng sẽ được kết nối để mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước lẫn xuất khẩu.

Chế biến yến sào tại xã Cần Giờ (TPHCM)

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như kết nối B2B tập trung, không gian livestream giới thiệu sản phẩm, khu trưng bày công nghệ sản xuất – bảo quản – chế biến… tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đối tác, người tiêu dùng và nâng cao kỹ năng thương mại điện tử.

Theo UBND TPHCM, việc triển khai chương trình sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, Bộ NN-MT, các tỉnh, thành và hiệp hội ngành nghề. Với chủ đề “Kết nối trách nhiệm – Hướng đến chuỗi cung ứng xanh”, chương trình kết nối cung cầu 2025 không chỉ là cơ hội giao thương mà còn thể hiện cam kết của TPHCM trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, an toàn và minh bạch cho hàng Việt.

ĐỨC TRUNG