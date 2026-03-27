TPHCM và tỉnh Tyumen thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực thế mạnh

Sáng 27-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đã có buổi tiếp ông Andrey Vadimovich Pantelev, Phó Thống đốc tỉnh Tyumen (Liên bang Nga) nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tiếp ông Andrey Vadimovich Pantelev, Phó Thống đốc tỉnh Tyumen (Liên bang Nga). Ảnh: XUÂN HẠNH

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy cho biết, TPHCM luôn coi trọng việc thắt chặt giao lưu, hợp tác với các địa phương của Nga, trong đó có tỉnh Tyumen - một trong những trung tâm kinh tế có thế mạnh về công nghiệp và năng lượng. Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy đã thông tin về vị thế mới của TPHCM với quy mô kinh tế đạt trên 120 tỷ USD, đóng góp hơn 30% tổng thu ngân sách quốc gia và đang triển khai chiến lược phát triển theo mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Trên cơ sở đó, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy đề xuất TPHCM và tỉnh Tyumen tăng cường hợp tác thương mại, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm chuyển giao công nghệ khai thác, chế biến dầu khí... TPHCM mong muốn hai bên sẽ tích cực tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, kết nối đầu tư để khai thác tối đa lợi thế bổ trợ cho nhau.

Ông Andrey Vadimovich Pantelev, Phó Thống đốc tỉnh Tyumen phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy ủng hộ đề xuất của đại diện tỉnh Tyumen thúc đẩy hợp tác và đầu tư thêm vào lĩnh vực du lịch và văn hoá. Đồng chí đề xuất thiết lập cơ chế hợp tác chính thức hai bên, để hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư được phát huy tốt và tiến triển thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: XUÂN HẠNH

Phó Thống đốc Andrey Vadimovich Pantelev cho biết, tỉnh Tyumen rất quan tâm đến thị trường TPHCM và mong muốn giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, các giải pháp công nghệ khai thác tài nguyên và năng lượng tiên tiến đến với TPHCM.

Phó Thống đốc Andrey Vadimovich Pantelev khẳng định, chính quyền tỉnh Tyumen sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp TPHCM sang tìm hiểu cơ hội đầu tư, đồng thời hy vọng hai địa phương sẽ sớm có những ký kết hợp tác cụ thể.

XUÂN HẠNH