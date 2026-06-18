Trao 100 phần quà cho trẻ em tại Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang

Ngày 18-6, Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước, Đoàn Thanh niên phường Tân Phước và phường Tân Hải, Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang, TPHCM, tổ chức chương trình “Doanh nghiệp đồng hành chung tay chia sẻ cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”.

100 phần quà được trao cho trẻ em được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang

Tại chương trình, Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam trao 100 phần quà gồm bánh kẹo, sữa, gạo, nhu yếu phẩm, đồ gia dụng như nước giặt, nước tẩy rửa và nhiều sản phẩm thiết thực khác cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang. Tổng giá trị quà tặng là 60 triệu đồng.

Hiện Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang đang chăm sóc, nuôi dưỡng 100 trẻ em mồ côi. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của doanh nghiệp đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hỗ trợ đời sống sinh hoạt hằng ngày của các em.

Trung tâm nhân đạo Hồng Quang hiện đang nuôi dưỡng 100 trẻ mồ côi

Đại diện Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang cảm ơn Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam cùng các đơn vị phối hợp đã dành sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực cho các em. Đây là nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vươn lên trong cuộc sống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước cũng ghi nhận, tri ân sự đóng góp của Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam; đồng thời cho rằng sự sẻ chia này góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

KHÁNH CHI