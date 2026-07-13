Sức sống cơ sở

An sinh phải theo kịp đời sống

SGGP

Cuối mỗi tháng, bà Vũ Thị Lan Anh (ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM) đều ngồi tính lại từng khoản chi trong gia đình và lo lắng khi thu nhập của gia đình gần như đứng yên. Chỉ một người trong nhà bị mất việc hoặc đau ốm là mọi kế hoạch chi tiêu lập tức đảo lộn.

Đó cũng là hoàn cảnh của không ít gia đình đang sinh sống tại TPHCM. Họ chưa thuộc diện nghèo theo tiêu chí hiện hành, nhưng luôn thấp thỏm trước những biến động của việc làm và chi phí sinh hoạt. Câu chuyện xây dựng chuẩn nghèo đa chiều mới của TPHCM thời gian gần đây nhận được nhiều sự quan tâm. Thành phố dự kiến nâng chuẩn thu nhập theo mức chuẩn nghèo mới cao hơn 1,3-1,6 lần chuẩn quốc gia; đồng thời xem xét cả việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, nước sạch và dịch vụ môi trường để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tại hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quyết định của UBND TPHCM quy định chuẩn nghèo đa chiều TPHCM giai đoạn 2027-2030 mới đây, nhiều đại biểu cùng chung nhận định rằng chuẩn nghèo cần bám sát đời sống hơn. Nhiều đại biểu cũng đề nghị tách riêng nhóm người già neo đơn, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân chất độc da cam...; bởi nếu áp dụng như nhau, sẽ khó phản ánh hết những khó khăn họ đang đối mặt.

Việc xây dựng một chuẩn nghèo sát với thực tế sẽ giúp nhận diện đúng những người đang cần được hỗ trợ. Khi chính sách hướng đến đúng đối tượng, nguồn lực an sinh sẽ được sử dụng hiệu quả hơn, giúp người dân có thêm điều kiện học nghề, tìm việc làm, chăm sóc sức khỏe, lo cho con cái học hành và từng bước ổn định cuộc sống. Điều người dân kỳ vọng là trong những lúc khó khăn nhất, họ vẫn có một chính sách để trông cậy, một điểm tựa để tiếp tục vươn lên.

THU HƯỜNG

Từ khóa

UBND TPHCM Đa chiều Chi phí sinh hoạt Neo đơn Hộ cận nghèo Trông cậy Chất độc da cam Nghèo TP.HCM

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