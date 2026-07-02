Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đưa 23 thi thể ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela

Trong môi trường khắc nghiệt, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với phía bạn, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ngày 2-7, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, trong ngày 1-7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira của Venezuela.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tập trung chuẩn bị vào hiện trường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: BQP

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trao đổi tại hiện trường làm nhiệm vụ. Ảnh: BQP

Đây là khu vực có nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc, bị đổ sập nghiêm trọng sau thảm họa động đất kép. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Trưởng đoàn công tác yêu cầu các thành viên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường để xác định vị trí nghi có nạn nhân. Sau đó, đội công binh dùng thiết bị dò tìm bằng âm thanh và radar xuyên tường để xác định chính xác vị trí rồi tìm cách tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các mũi tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ gia đình nạn nhân. Đội quân y cấp cứu, điều trị cho người dân trong khu vực tại trạm thu dung.

Trong ngày 1-7 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã xác định chính xác 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt. Đoàn đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tại 9 vị trí, đưa ra ngoài các thi thể, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy là 23.

>>> Hình ảnh lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Bộ Quốc phòng cung cấp

Chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát hiện vị trí có nạn nhân tại hiện trường. Video: Bộ Quốc phòng cung cấp

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